La familia del montañero desaparecido en la sierra de Béjar pide que se mantenga activa la búsqueda

Se cumplen diez días desde que José Antonio Martinez desapareciera en la sierra de Béjar y Candelario. Desde entonces, las labores de búsqueda se han encontrado con unas difíciles condicionesclimáticas, unido a las dificultades de un escarpado terreno montañoso.

El sábado, la Guardia Civil anunciaba que posponía las labores de búsqueda del hombre hasta una mejora de la meteorología y tratando de “preservar la seguridad de los participantes del operativo y a la espera de ver la evolución de la acumulación de nieve en la zona”. Una noticia que fue comunicada por la comandancia y la subdelegada del gobierno, Encarnación Pérez, a la familia de José Antonio que está en la zona desde el primer momento de la desaparición.

Sin embargo, Mercedes Gasco, mujer del montañero desaparecido ha declarado a este medio que los trabajos no se reanudarán hasta el mes de febrero: “No queremos poner en riesgo la seguridad de nadie, obviamente, pero nos dijeron que se suspendía hasta febrero por razones técnicas, según ellos” explica Mercedes. La familia no entiende que si hay ventanas de buen tiempo en próximos días no se hagan batidas: “he hablado con montañeros y creen que es una aberración, ya que en febrero es posible que haya más nevadas y ya habría que esperar a primavera. No comprendo ni comparto esta decisión, son difíciles de entender, y más cuando ellos mismos han comentado que el paso de los días es crucial” lamenta Mercedes. La esposa y familia de José Antonio tiene palabras de agradecimiento “a todos los voluntarios, que han venido de varios puntos de España y tan llegando aún más, y a la Guardia Civil por la labor que están realizando con los medios que disponen”.

Al mismo tiempo, la familia de José Antonio ha promovido una recogida de firmas en la plataforma change.org pidiendo que se mantenga activa la búsqueda del montañero. En las últimas horas han recogido casi 4.000 firmas.