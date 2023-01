José Luis Retana define como “ardua tarea” su primer año como Obispo de dos Diócesis

El Obispo considera que ha sido “generoso con mi tiempo y con mis fuerzas”, y que “no he escatimado esfuerzos para acompañaros”

La subida de la imagen de San Sebastián a la Catedral de Santa María ha coincidido con la celebración por parte de la Iglesia Católica del bautismo de Jesús, como se resaltó en la eucaristía que tuvo lugar a la llegada de la procesión a la Seo. La misa (animada musicalmente por Manuel José Gutiérrez al órgano), también sirvió como eucaristía de acción de gracias por el aniversario que se cumple justo este domingo de la toma de posesión de Retana como Obispo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo (este lunes se cumplirá el año de su toma de posesión como Obispo de Salamanca).

En este sentido, Rafael Caño lo señaló en la apertura de la misa, y por supuesto, en su homilía el propio José Luis Retana, quién dijo que “si uno mira este año entre vosotros cualquiera puede comprender que ha sido una tarea ardua”, mencionando que hubo “dificultades en los inicios” (no las especificó), pero “el Señor me ha sostenido y dado fuerza y paz para sostener esta tarea”.

José Luis Retana dio las gracias “de corazón” por la acogida, afecto y ayuda de los mirobrigenses, así como por la “paciencia y lealtad” de los colaboradores “que me han ayudado a afrontar esta tarea”, “cuyos rostros y nombres no puedo olvidar”. Desde su punto de vista, ha sido “generoso con mi tiempo y con mis fuerzas” y “no he escatimado esfuerzos para acompañaros”.

Asimismo, pidió “perdón por los errores que he podido cometer”, definiendo a Ciudad Rodrigo como una tierra “noble y bella”, con “gente que te acoge y acompaña en los vericuetos humanos donde la vida te va llevando”.

En una información publicada en la web de la Diócesis a modo de balance de este año como Obispo, José Luis Retana agradece la acogida “por parte de todos: toda la Diócesis, autoridades, sacerdotes, la gente de nuestros pueblos tan afectuosa siempre”, apuntando que “tanto mi familia como yo hemos hecho un esfuerzo notable por tener una presencia en Ciudad Rodrigo, por acompañar a las comunidades y por estar presentes en las celebraciones y en los momentos más importantes de la Diócesis y yo diría que también en la vida de la ciudad”.

José Luis Retana se muestra asimismo “satisfecho de lo que ha sido este primer año en la Diócesis”, visitando al menos dos veces cada arciprestazgo, apuntando que los momentos en los que no ha llegado a algo “no ha sido por descuido sino porque hay cosas que son imposibles, como estar en dos lugares a la vez”.