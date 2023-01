Un joven denuncia haber sufrido una paliza con tintes homófobos la noche de Reyes en Aldeadávila

Un joven ha denunciado ante LAS ARRIBES AL DÍA haber sufrido una brutal agresión homófoba en Aldeadávila de la Ribera. Los hechos tuvieron lugar en la noche de Reyes en un conocido bar de la localidad, cuando un grupo de individuos golpearon al joven bajo insultos de “maricón” hasta romperle varios dientes, por lo que tuvo que ser atendido en el Centro de Salud de la localidad, primero, y, después, en el Hospital de Salamanca.

Según el joven agredido esta no es la primera vez que se sentía amenazado por este grupo de jóvenes de la localidad. “Esto viene de largo porque antes de las fiestas de agosto me encontraba en algún sitio con ellos y uno se me quedaba mirando y hacía un comentario al grupito y se reían –añadía en declaraciones a este periódico-. No son de mi círculo aunque tenemos amigos en común, pero el rechazo es mutuo, aunque yo no voy por la calle intentando humillarlos”, señala.

Posteriormente, en la madrugada del 2 de enero, en otro bar de Aldeadávila, “uno de ellos me empezó a mirar de arriba abajo como con cara de desprecio, y ya harto le dije que si tenía algún problema me lo dijera, y si no que me dejara tranquilo. Le dije que si quería bajábamos para abajo y lo hablábamos, pero creo que lo interpretó como una amenaza y me dijo que no le hacía falta bajar abajo para darme dos ostias. Me intentó dar un puñetazo y me eché para atrás y como tenía la copa en la mano le tiré la copa. Entonces todos los conocidos que estaban en el bar separaron, pero poco después vino corriendo y me empezó a llamar maricón y a amenazarme con que me iba a matar, hasta que otra vez lo separaron, pero se quedó con ganas de pegarme”.

“Sentí que se me iban las fuerzas y la vida”

Tras lo sucedido en la madrugada del 2 de enero pasado, la noche de Reyes “estaba con unos amigos míos y a medida que me fui quedando solo, con un primo de 17 años, además de otro chaval que había en la barra, con el que me puse a hablar, en la otra punta de barra uno de ellos empezó a provocarme y a llamarme maricón e invitándome a que saliera fuera. Entonces intentó darme un cabezazo y yo le puse la frente. Inmediatamente sentí un puñetazo en la boca y golpes por todos lados, perdí el conocimiento y caí al suelo. He sentido que alguien me levantaba y he ido al cuarto de baño. Allí había dos chicas, que han declarado en las denuncias que he puesto. Me preguntaban qué había pasado al verme echar sangre por la boca y con la nariz rota, esto pensando que ya había pasado todo. Pero al momento vi que intentaban entrar por la puerta del cuarto de baño, los han intentado parar y se han llevado fuera a uno de ellos. Entonces ha entrado su novia y ha empezado a decir que soy un maricón de mierda y que soy yo el que los provoca, así que le dije que se fuera con su novio de mierda. Entonces ha salido y ha vuelto a entrar loquísimo con ella y me han dado golpes por todos lados, no sabía por dónde me venían los porrazos. Me han tirado al suelo y me han estrangulado, me duele la nuez al tocarme y al tragar. He sentido que me iba, me ha metido el dedo en la boca y ha sido cuando me he dado cuenta de que no tenía dientes abajo, entonces apreté con las muelas todo lo que pude y fue cuando sentí que se me iban las fuerzas y la vida, una sensación muy mala, pensé que me moría; y cuando pensaba que me iba a matar contra la puerta, vi que había desaparecido, estaba solo en el baño. Hemos ido al centro de salud y me he quedado loco cuando lo he visto a él lleno de sangre, como si fuera una matanza, lo que no entendí porque era él quien me había pegado a mí, que me había reventado la boca. Tengo cuatro dientes rotos, dos colgando y otros dos que se han levantado hacia arriba, que están salidos; la nariz partida, me duele todo, la cabeza inflamada detrás de las orejas, costillas…”.

La agresión ha sido denunciada ante la Guardia Civil de Aldeadávila y la Policía Nacional, que investigan lo sucedido.