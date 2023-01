Vecinos de Sancti-Spíritus viven las Campanadas dos días después tras llevarse un chasco en Nochevieja

El reloj del Ayuntamiento no sonó el sábado en el momento del cambio de año

Un grupo de vecinos de Sancti-Spíritus vivió las Campanadas de Fin de Año en la medianoche del lunes al martes, tras haberse llevado un importante chasco dos días antes en Nochevieja. Ese día, como es habitual, un importante número de vecinos se congregaron en la Plaza Mayor de la localidad para tomar juntos las uvas, pero se quedaron con las ganas, ya que no sonó la campana del reloj del Ayuntamiento, a cuyo ritmo se las suelen tomar.

Según explica un vecino, esa campana del reloj lleva varios meses desactivada, ya que por un error al ajustarla quedó configurada para que sonasen las señales horarias las 24 horas del día, lo que contraviene la normativa de ruidos y perturba el descanso nocturno de los vecinos. Sin embargo, los vecinos pensaban que sí funcionaría para el momento de las Campanadas, ya que el Ayuntamiento repartió las uvas a los asistentes como es costumbre.

Una vez pasaron las 12 de la noche sin que hubiesen sonado las campanadas, varios vecinos le recriminaron al alcalde lo ocurrido, y que no se hubiese puesto una solución sabiendo que el reloj no iba a sonar. Los vecinos apuntan que el alcalde les contestó que no sabían ponerlo, ya que quién hace los ajustes del reloj es un relojero.

La historia habría acabado ahí sino fuera porque en la tarde del lunes, de forma repentina, los vecinos vieron que el reloj volvía a dar las campanadas cada hora (así como a y media). Ante ello, un grupo de personas que estaba en la noche del lunes en un bar cercano decidieron vivir a medianoche las 'Campanadas de Fin de Año' con el reloj del Ayuntamiento. Eso sí, en vez de uvas, tomaron gusanitos ‘de la suerte’, para poder celebrar por fin como es debido la llegada del 2023.