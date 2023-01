Sale a licitación la prestación de los servicios médicos durante el Carnaval 2023

Continuando con las licitaciones necesarias para poder celebrar el Carnaval del Toro 2023, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha puesto en marcha el proceso para encontrar una persona o entidad que se encargue de los servicios médico-quirúrgicos y la dotación de la enfermería (material, instrumental y mobiliario) durante el evento, incluyendo los festejos y espectáculos taurinos de los días de Carnaval propiamente dichos (del 17 al 21 de febrero), y la capea del Domingo de Piñata.

Desde hace varios lustros estos servicios médicos son prestados por el doctor Enrique Crespo y su equipo, pero ya en 2019 hubo que realizar, en virtud de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, un proceso de licitación para el Carnaval de 2020 en vez de adjudicar el contrato directamente como se hacía de forma previa. En esa licitación, la única oferta fue del doctor Enrique Crespo (a través de su empresa Producciones Crespo SL), quedándose con el contrato, que recogía la posibilidad de ampliarlo a 2021.

Sin embargo, aquel año no hubo Carnaval, con lo cual el contrato no se prorrogó. De cara al Carnaval 2022, debido a la premura de tiempo (ya que la decisión de realizarlo no se tomó hasta mediados de enero), los servicios médicos se adjudicaron mediante un contrato menor, sin un proceso abierto de licitación como se ha puesto ahora en marcha para el Carnaval 2023 (sin posibilidad de prórroga).

Como diferencia de salida respecto a la licitación de 2019, el actual contrato puede llegar a ser adjudicado por 20.000€ (exentos de IVA), frente a los 15.000€ de máximo del anterior. En este sentido, el precio final a pagar por el Consistorio dependerá de la oferta realizada por la entidad o empresa que gane este contrato para la “prestación del servicio de asistencia sanitaria especializada por medio de un equipo médico-quirúrgico de cirugía taurina así como la dotación de la enfermería con el material, instrumental y mobiliario preceptivo” (ese es el título completo). La máxima oferta económica recibirá 20 puntos, mientras que el resto serán valoradas de forma proporcional.

Durante el resto de valoración de las ofertas presentadas, las entidades o empresas podrán sumar otros 80 puntos, de los cuales 55 serán también adjudicados de forma objetiva, en función de la experiencia del Jefe del equipo médico desde el año 2010 en festejos taurinos donde se lidien toros (animales de 4 ó 5 años) por las calles. En concreto, se otorgarán 5 puntos por localidad y año (hasta un máximo de 55) por servicios prestados en enfermerías de festejos y/o espectáculos taurinos de plazas, capeas y/o encierros en localidades de más de 10.000 habitantes donde se suelten 15 o más toros de 4 o más años (se deberán aportar certificados de los secretarios municipales).

Los restantes 20 puntos se adjudicarán en función de la memoria descriptiva de un máximo de 10 páginas que deben presentar los licitadores. Esta memoria recogerá el personal sanitario que conformará el equipo médico, el mobiliario, el instrumental, los medicamentos, y el material clínico que se precise (dicho de otro modo, se explicarán los medios materiales y técnicos de los que dispone el licitador); y se describirá cómo se va a desarrollar el servicio, protocolo de actuaciones y cumplimentación de las declaraciones estadísticas. Como mínimo, el equipo debe constar de un jefe con especialidad en cirugía general o traumatología, un anestesiólogo reanimador, un médico ayudante y un ATS-DUE.

Hay que apuntar que algunas ofertas podrán quedar eliminadas si se consideran (a partir de ciertos parámetros establecidos de antemano) anormalmente bajas. Dentro de este precio se incluye ‘todo’, incluido por ejemplo el desplazamiento del personal a Ciudad Rodrigo. Como siempre, la enfermería carnavalera estará ubicada en los bajos de la Casa Consistorial, aunque en un espacio diferente al tradicional producto de las obras que se están llevando a cabo en estos momentos.

Esta enfermería cuenta con 7 taquillas de ropa, 6 sillas, 4 vitrinas, 3 mesitas, dos tablas de soporte goteo, dos camas para curas, dos secamanos eléctricos, dos pies goteos, dos juegos de perneras, dos mesas de quirófano, dos estanterías de cristal de 7 baldas cada una, una mesa de ordenador, un termo de agua caliente, una cortina separadora, un frigorífico, una mesa riñonera y un foco de quirófano portátil. El resto del material sanitario/quirúrgico necesario para desempeñar la tarea médica (instrumentación, medicamentos, mobiliario y todo lo que sea preceptivo disponer), correrá a cuenta del contratista.

Como es lógico, el adjudicatario del contrato estará obligado a permanecer en la enfermería durante el desarrollo de los espectáculos carnavaleros con toros de por medio, debiendo encontrarse en las dependencias una hora antes del comienzo de cada festejo para tenerlo todo preparado.