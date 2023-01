La lotería fake de Sánchez

Comenzado el nuevo año, nos movemos alrededor de los dos sorteos de lotería con más tradición en España: Navidad y El Niño. Como siempre, lo único seguro es la ilusión. Los premios y todas sus anécdotas recaen sobre una minoría de jugadores. Para el resto, ya se sabe: lo que hace falta es salud.

Entre uno y otro sorteo, Pedro Sánchez, con la recaudación obtenida por el aumento de la inflación, se ha preocupado de compensar a miles de españoles que no alcanzaron premio en las loterías nacionales con una nueva pedrea que contrarreste el mal sabor.

Antes fue el bono de 400 € para los jóvenes que cumplían 18 años en 2022. Se supone que debían emplearlos en algo relacionado con la Cultura. Efectivamente, la Cultura de este gobierno se emplea en comprar voluntades de quienes pueden votar por primera vez. Extraña y descarada manera de hacer publicidad partidista con fondos de todos los españoles.

Ahora llega otra nueva pedrea: el cheque de 200 € a las personas físicas que perciban unos ingresos inferiores a 27.000 € anuales, y que no tengan un patrimonio mayor de 75.000 €.

Con 400 € en la mano, se puede salir de copas un fin de semana, si se es moderado, o hacer una escapada a una ciudad no muy alejada de la propia. Ahora bien, 200 € para todo un año – poco más de 50 céntimos diarios- es menos de lo que se le da para “chuches” al niño que va a clase de párvulos.

En ambos casos, está muy clara la intención de buscar votos, creyendo que método tan descarado pueda pasar desapercibido.

Los premios “gordos” salidos del bombo de Sánchez han recaído en independentistas, compañeros de viaje de terroristas, y en delincuentes penados por golpismo, corrupción o violación. Como siempre se dice, éstos también han estado bien repartidos –entre los compañeros de viaje-, aunque los niños de San Ildefonso ya son muy “talluditos” y el bombo estaba trucado.

Mi abuela –la mía y las vuestras- siempre decía: “La mejor lotería es el ahorro y la economía” Ahora pienso que Sánchez, o no tenía abuela –algo que no concuerda con su egolatría-, o no la hace ni caso. Esta forma de disfrazar de progresismo lo que no deja de ser una burda propaganda, es en lo que ha quedado la costrosa cogobernanza que tantos dolores de cabeza nos está proporcionando. De la pretendida armonía entre los partidos de la coalición, hemos pasado a los navajazos barriobajeros de las dos facciones e, incluso dentro de cada una de ellas. Se acercan las elecciones y ya no se puede disimular.

La prisa por garantizarse un buen puesto en las listas está dejando de lado otras obligaciones mucho más perentorias. La proximidad de las elecciones está tratando de disfrazar los conceptos para que los índices que salen de las cocinas de Tezanos no ahuyenten al personal. Así, no les da reparo afirmar que el paro ha disminuido porque los parados discontinuos ya trabajan continuamente; la inflación ha bajado porque la bajada del IVA hará bajar lo gastado en la cesta de la compra –tanta bajada nos deja la tensión por los suelos-; el delito de sedición se ha suprimido porque alteraba la concordia en Cataluña y no volverá a celebrarse ningún referéndum; las penas por el delito de corrupción se aminoran porque es algo que ya no preocupa a los españoles –sólo preocupaba a los que estaban penados-. Con Sánchez ha llegado la hora de las vacas gordas y el que no esté de acuerdo es un facha y hay que hacerle la vida imposible.

Esta es la lotería de Sánchez. Algo que más bien se parece al timo de la estampita; Sánchez es el “listo” y pretende que el resto de españoles hagamos el papel del “tonto”. Quien quiera apuntarse, aunque nada más sea a la pedrea, deberá comulgar con ruedas de molino. De lo contrario, deberá escribir cien veces: “Pedro Sánchez es el político mejor preparado del mundo occidental, el más alto y el más guapo; y España encabeza la lista de las naciones con menos deuda, menos parados y mayor bienestar. Hemos vencido al covid-19, y ya va siendo hora de que nos imiten los demás”