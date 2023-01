A la memoria de Antolín Alonso Fernández

Carta de Ana María Sevillano Rodríguez a Antolín Alonso, concejal del Ayuntamiento de Vitigudino fallecido el no pasado 29 de diciembre

Querido Antolín:

No se cómo empezar esta difícil carta para hacerte un pequeño homenaje, es poco para lo q tú te merecías y espero estar a la altura.

Eras Antolín una persona amable, sencilla, humilde, honrada, honesta etc.

Una persona con un corazón de oro de esos q no hay cabida. Antolín eras amigos de tus amigos y de todo el mundo. La gente que te dijera Antolín me pasa esto.....

Antolín le faltaba tiempo para solucionarlo y si no estaba a su alcance movía cielo y tierra para ayudarte. Antolín solo era malo para él.

Nunca la fama de ser político se te subió. Eras de esas personas que no son hipócritas que decías las cosas tal cual las sentías , tú no entendías de morderte la lengua.

Uno de los mejores alcaldes que tuvo este pueblo. Lucho por el Ayuntamiento contra viento y marea como tantas veces durante años lo hiciste en el mar en el barco.

Hiciste una escuela taller donde tantos jóvenes acabaron la E.G.B que era entonces y no quería estudiar y no tenían un oficio. De esa escuela taller aprendieron un oficio y algunos de ellos son empresarios en Vitigudino.

Una persona que defendía a los ganaderos y agricultores con uñas y dientes. Como decías yo me incluyo como ganadero, esta zona de por aquí vivimos del campo y si desaparecemos los pueblos se mueren.

Y me quito de formalismo nunca te llamé Antolín sino mi tío Antolín incluso mis hijas ya te llamaban así.

Te ganaste mi respeto por tu forma de ser y el cariño que le tenías a mi familia.

Me acuerdo el miércoles cuando una persona que siempre te ha querido también y a luchado por el pueblo y lucha me dijo de tu hospitalización.

Le doy gracias a Dios cuando el miércoles hablé contigo y con ese humor que te caracterizaba me dijiste voy mejor hija. Porque tú siempre tenías una sonrisa una broma y así fue hasta el final.

El maldito día llego y la mala noticia corría por las calles de Vitigudino como la pólvora.

No me lo explicaba, me parecía mentira hasta llegue a preguntarme como en un hospital te podían dejar morir. Han pasado días y parece que te estoy viendo tomando un vino.

Amabas el mundo de la tauromaquia hasta decir basta, que hoy con los tiempos que corremos es difícil. Pero como tú decías Vitigudino es tierra de toros y toreros.

Solo me queda decirle a Mari Cruz y a tus hijos mucho ánimo.

Y Antolín y Sergio tenéis que estar muy orgullosos de tu padre. Una persona respetada que ayudaba a la gente sin esperar nada a cambio, porque el no era una persona interesada.

D.E.P. tío Antolín nunca te olvidaremos.

Ana María Sevillano Rodríguez