De turismo en Año Nuevo: “Está cerrado [el Almacén de Drogas], no podemos comprar”

Las previsiones anunciaban lluvia para este domingo, pero no llegó hasta avanzada la tarde

El Día de Año Nuevo parece una jornada poco propicia para ello, pero Ciudad Rodrigo contó en la matinal del domingo con al menos un nutrido grupo de personas foráneas de turismo por las calles mirobrigenses. En una mañana principalmente soleada (se anunciaba lluvia, pero ésta no llegó hasta casi la hora de anochecer), se pudo ver por ejemplo a ese grupo contemplando la ciudad desde lo alto de la Puerta del Conde, y posteriormente recorriendo la calle Madrid, donde se ‘lamentaron’ de que no tuviese abiertas sus puertas el Almacén de Drogas, ya que se pudo escuchar a uno de ellos comentar: “está cerrado, no podemos comprar”.