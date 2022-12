Sofía Danailov Esteban presenta su exposición 'Dialéctica del afecto' en Lumbrales

La Casa de los Condes de Lumbrales acoge estos días y hasta el 8 de enero la exposición 'Dialéctica del afecto', obra de la pintora y escritora de origen lumbralense Sofía Danailov Esteban. Se trata de una colección de retratos en blanco y negro de escritores, filósofos, academicistas pintados en acrílico, rostros de mujeres y hombres que reflejan con personalidad de cada autor, especialmente en la mirada.

Cada uno de los retratos va acompañado con una epístola, cartas escritas por los autores, que invitan al espectador a hacer una reflexión sobre cada uno de ellos y a disfrutar del conjunto de su obra como un lugar de encuentro entre el intelecto y la ternura.

El retrato del poeta Ángel González, el primero que pintó, está acompañado de una carta de despedida dirigida a su esposa, Susana. A la gran poeta rusa Ajmátova le acompaña un poema que ella escribió mientras su hijo estaba internado en un gulag de Lenin. Gabriel García Marquez, el poeta americano Whitman, la filósofa Simone de Beauvoir, la poeta, ensayista y crítica literaria Idea Vilariño son otros autores retratados por Sofía Danailov.

Nacida en Salamanca en el año 2003, Sofía Danialov muestra su obra por primera vez en el pueblo de su madre, respondiendo a la invitación de la concejalía de cultura del Ayuntamiento. Realmente esta es la segunda exposición de la joven artista de 19 años que presentó su obra por primera vez el pasado mes de agosto en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca, con notable repercusión.

Su formación pictórica empezó a los 10 años en la academia de arte Aularte. Además de la pintura, Sofía Danailov, que estudia Literatura y Filosofía con ruso y francés en la University College of London, ha publicado varios relatos cortos, poemas, ensayos... Ha sido ganadora de, entre otros, el concurso de relatos cortos Gustavo Martín Garzo. La literatura, la filosofía, la filología y la pintura son su pasión.

"Me gusta mucho intentar captar la mirada, por eso hago retrato"

Pregunta. 'La Dialéctica del afecto': ¿como diálogo o como confrontación de razonamientos?

Respuesta: Yo encuentro que en mucha parte de la literatura y de la filosofia hay una gran contraposición dentro de lo que es el arte, entre la capacidad de ser intelectual, el academicismo que es muy riguroso y el afecto, la ternura, los amores procesados. En la novela sí que hay espacio para procesar amor y afecto, pero en la academia muchas veces no. Y las epístolas me parece que son un punto intermedio entre el intelecto que tiende la mano al afecto y se crea una unión muy bonita. Por eso lo de dialéctica que es ese dar y recibir, por eso he elegido cartas.

P. ¿Los retratos son escritores y filósofos?'.

R. Sí, son filósofos, escritores, academicistas: autores todos con una gran obra. Por ejemplo la gran poeta rusa Ajmátova no tiene ensayos académicos, que yo sepa, pero tiene una obra poética amplísima que refleja el horror de los Gulags, Dentro de todo ese horror lo que yo he mostrado es un poema que escribe sobre cuando su hijo estuvo internado en un gulag de Lenin, sobre el horror que es eso y que ella expresa de una manera muy rica en poesía pero que se junta con la ternura, con lo tierno que es el amor.

P. Entre la colección de retratos vemos autores españoles, latinoamericanos, europeos,... ¿Cómo ha hecho la selección?

R: Básicamente, son autores que me gustan. Intenté que hubiera diversidad, la mitad hombres y mujeres. Que quedaran todos reflejados. Por ejemplo la carta de Whitman, poeta norteamericano, era a un amante hombre. Quería reflejar esa diversidad pues normalmente las cartas de amor son de hombres a mujeres y esos me parece un poquito desfasado.

P. Respecto a la pintura ¿Cómo define su técnica pictórica?

R. Es acrílico, es realismo, es retrato en blanco y negro, básicamente. Toda la vida he hecho retratos. También pinto paisajes pero lo que me gusta es intentar captar la mirada, me gusta mucho, por eso el retrato.

P. Retratos en lienzos de pequeño tamaño, ¿por algún motivo?

R. Porque eran cómodos. En un principio intenté hacer uno grande, uno pequeño,.. la importancia de los autores no tiene nada que ver con el tamaño, porque hay caras que te piden más expresividad, la de Whitman, por ejemplo (con barba, que impone)... depende de la personalidad de cada autor.

P. ¿Sigue ampliando la colección de retratos?

R. Estoy preparando la segunda exposición, está en sus comienzos, porque estas cosas tardan. En laprimera estuve trabajando un año y pico. La segunda creo que la voy a llamar 'Violencia y seducción' y va a ir un poco sobre el papel de la mujer en distintos lugares.

P. ¿Veremos esa segunda exposición en Lumbrales?

R. Por mi encantada, me siento lumbralense.