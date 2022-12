La ‘continuidad’ en los últimos Presupuestos de la legislatura llega también al sentido de los votos

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en la tarde del martes su último Pleno del año 2022, una sesión de carácter extraordinario envuelta en un notable ambiente navideño, no por lo que se dijo, sino por los bailes y canciones del grupo Aires Charros que estaba actuando en la Plaza Mayor, por la sombra del tiovivo del ágora reflejada en una fachada colindante, y por las luces navideñas que tenía un balcón de este edificio. La sesión duró 66 minutos (hubo un ‘falso arranque’ al escuchar con dificultad los que estaban en sus casas lo que se decía en el Salón), de los cuales 60 estuvieron dedicados al debate del Presupuesto para 2023.

Los seis iniciales se los llevó la aprobación (con los votos a favor del PP y la abstención de los tres grupos de la oposición) de la modificación de créditos número 4 del Presupuesto de 2022, para “reajustar” algunas partidas, como apuntó la delegada de Economía y Hacienda, Laura Vicente. Con un importe total de 528.101,30€, esta modificación recoge la subida salarial de los trabajadores municipales con carácter retroactivo (de un 2,5%), el complemento de los Planes Provinciales, las consignaciones necesarias para cubrir todas las ayudas de libros (3.500€ más) y de la Escuela Infantil (10.000€ más), y los incrementos de los costes energéticos (por ejemplo, 40.000€ más para el alumbrado público, que finaliza el año en 495.000€).

En lo que respecta al debate del Presupuesto para 2023, tanto el portavoz del PSOE Juan Tomás Muñoz primero, como el alcalde Marcos Iglesias después, lo definieron como “continuista”, repitiéndose también los sentidos de los votos respecto al Presupuesto de 2022: votó a favor el PP, se abstuvo Ciudadanos, y lo rechazaron PSOE e Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común, todo ello después de que ningún partido de la oposición presentase ni una sola enmienda durante el período habilitado para ello.

Como es habitual, este debate se abrió con una explicación de las cuentas por parte de Marcos Iglesias y Laura Vicente, en la línea de lo comentado en la rueda de prensa de hace dos semanas, incidiendo el primero de ellos que “llegan a tiempo [es decir, antes de empezar el año al que afectan], que no es lo común”, aunque el portavoz de IU-CR en Común, Alfredo de Miguel, expresó que “parece que el Equipo de Gobierno busca las fechas navideñas para camuflar la aprobación”.

En lo que respecta a los comentarios de la oposición, el PSOE se centró en varios detalles del propio Presupuesto; Ciudadanos, también en algunos puntos del mismo, aprovechando para resaltar las cosas que se ha olvidado el PP de meter en sus cuentas a lo largo de esta legislatura tras prometerlas en campaña; mientras que el portavoz de IU-Ciudad Rodrigo en Común hizo una reflexión más general sobre por dónde deberían ir las cuentas del Ayuntamiento.

Puntos de debate

Como puntos comunes, Juan Tomás Muñoz resaltó que “nos resulta preocupante la nula capacidad inversora”, con sólo 490.000€ en el apartado de Inversiones Reales, de los cuales sólo 70.000€ son fondos propios; mencionando Joaquín Pellicer al hilo de ello que es “el presupuesto con menor inversión de fondos propios”, reduciéndose a la mitad desde los 142.000€ de 2022. Marcos Iglesias replicó que esos fondos propios han ido menguando al haber aumentado las partidas de gasto social y cultural, recordando asimismo que hay “un colchón de inversiones”, al incorporarse todo lo que “se hereda” del Presupuesto de 2022.

De igual modo mencionó que “es inversor en lo que hay que hacer: hacer frente al gasto energético”, con una actuación para desplegar placas solares. Al respecto, Alfredo de Miguel criticó que esas medidas no se hubiesen tomado con anterioridad: “es increíble que el PP se lleve las manos a la cabeza; el aumento del gasto en personal y corriente era un hecho, pero no tomaron decisiones al respecto”, como por ejemplo remunicipalizar más servicios como el de la limpieza de edificios.

Así, cree que ahora es un Presupuesto “encorsetado, ahogado por el gasto en personal y corriente”, considerando curioso Laura Vicente que vea alto el gasto en personal y a la vez apueste por más remunicipalizaciones (defendió que hay una “contención en el gasto corriente”). En todo caso, para Alfredo de Miguel el Presupuesto de 2023 es “una foto de la irresponsabilidad política y económica que va a dejar al Ayuntamiento en una situación financiera complicada”, aludiendo a que “recibieron el Ayuntamiento con la hucha llena y ya no está”.

Juan Tomás Muñoz profundizó en el asunto explicando la “merma del remanente de tesorería” (es decir, de los ahorros municipales) gracias a la relajación de las reglas fiscales. Entendiendo que ha tenido que ser usado para cubrir el sobrecoste de los gastos energéticos, cree que ha habido un “uso excesivo” del mismo: “se ha usado sobremanera más allá de cubrir las contingencias”, pasando de 3,9 a 1,3 millones (una bajada del 68%). Así, recordó que se ha tirado del mismo para el polígono de Terralba, el paseo industrial verde o las obras de la Avenida de España. Sobre ello, Marcos Iglesias dijo que el polígono es “un proyecto de futuro”, y que habrá una venta de parcelas que permitirá recuperar dinero.

Otro punto de debate fue que este año no se ha modificado el gravamen del IBI, lo que implicará de forma indirecta una subida en la recaudación de 50.000€ producto de la revisión catastral hecha en su día. Marcos Iglesias indicó que “nadie niega que aumente la recaudación, pero es insustancial hablar de 50.000€ en este Ayuntamiento, no va a afectar a los ciudadanos”, evocando Alfredo de Miguel que cuando estaba el PP en la oposición “decían que había que bajarlos, pero ahora no lo hacen porque no se puede sin poner en riesgo la estabilidad”.

Laura Vicente llegó a decir que “no tiene sentido hablar de la centésima del IBI; son nimiedades en un presupuesto de 9,7 millones”, contestando Juan Tomás Muñoz que le sorprende que “a una subida impositiva la llame nimiedad, a los ciudadanos les afecta”, a lo que Marcos Iglesias dijo que “nadie dice que sea nimiedad”, recordando que el año anterior, cuando se bajó la centésima que no se ajusta este año, el propio PSOE hablaba de que la diferencia para el ciudadano era pequeña. En todo caso, cree que “el efecto de recaudación es simbólico”, más aún cuando se dejan de ingresar unos 150.000€ por las plusvalías.

Los ‘olvidos’

En lo que respecta a Ciudadanos, lamentaron que en el Presupuesto para 2023 no haya partidas para acabar las calles Fuenteguinaldo y Las Canteras, que desaparezca la figura del animador sociocultural, que el aumento salarial de Beatriz Jorge Carpio y Ramón Sastre sea mayor que el del resto de empleados públicos (5,74% y 6,09%, según sus cálculos) o que se presupueste el Carnaval con 370.000€ cuando el de 2022 costó 402.000€ (obviamente no hay Cenizos, pero ‘todo es más caro’).

Marcos Iglesias fue replicando que les gustaría concluir las calles, “pero las cuentas son las que son”; que la reforma laboral impide hacer contrataciones como la del animador sociocultural, por lo que se va a recurrir a empresas para prestar esos servicios; que la mayor subida de los dos primeros tenientes de alcalde no es tal; y que el gasto del Carnaval se quiere que sea “lo más parecido a años anteriores”. Sobre ‘olvidos’ directos, Alfredo de Miguel lamentó que “se hayan pasado por alto” los problemas de Ciudad Rodrigo con el suministro de agua: “da problema cada 2x3”.

Asimismo, Joaquín Pellicer aprovechó para recordar algunas cuestiones que el PP llevaba en su programa electoral “que no se han visto reflejadas” en los Presupuestos esta legislatura (“se han olvidado”), parte de las cuales fueron replicadas por Marcos Iglesias. En concreto, sobre la construcción de unos baños en la zona de aparcamiento de buses turísticos, el alcalde dijo que no hablaron de hacer nuevos, sino de abrir los del Mercado de Abastos; sobre la promoción que se iba a hacer de Siega Verde, el alcalde dijo que van a pedir a la Junta un plan de sostenibilidad; sobre la iluminación del Caño del Obispo, Iglesias dijo que “no queremos iluminar mucho”; en plan irónico dada la polémica q hubo con el anejo de Conejera. Mientras que sobre la Feria de la Caza (que ni siquiera aparece ya en el calendario ferial para 2023), dijo que “el sector no está interesado” al haber sido preguntado, pero en caso de interés el Ayuntamiento estará abierto y contará con el apoyo al sector de caza.

Lo que no encontró réplica del alcalde fueron otros recordatorios de Joaquín Pellicer sobre el programa del PP: que no iba a subir el IBI (incidiendo en que en 2023 sí aumenta el dinero a pagar), que se bajaría el IBI a los inmuebles con locales con actividad económica, que habría cursos de formación de empleo para jóvenes, o que se trabajaría en el plan específico de Turismo (pero en 2023 no hay partida para el mismo, y además la plaza de Técnico de Turismo no figura en la Relación de Puestos de Trabajo). Asimismo, el portavoz de Ciudadanos aludió a que el PP “no ha hecho nada” en torno al Plan Especial del Conjunto Histórico: “no han puesto ni un euro para sacarlo adelante”; o que no ha existido el prometido debate para decidir si continuaba o no la ORA.