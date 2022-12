La Barahona Big Band roza el lleno en el Teatro Nuevo

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo rozó el lleno en el tramo final de la tarde del martes con motivo del concierto de Navidad de la Barahona Big Band, formación dirigida por José Carlos Pérez de Burgos que fue creada en el año 2014, como se recordó al principio de la actuación, en la que por supuesto hubo unos cuantos temas navideños, para los cuales los miembros de la Big Band se pusieron gorros de Papá Noel.

En este aspecto, sonaron All I Want for Christmas is you, Jingle Bells Rock o Medley Christmas I, junto a On Broadway, Kicks, Fly me to the moon, The Good Times, Sway, Day at the beach, Hip – hup – her, Mr. E. Osso, Menina que passa, Lullaby of Birdland, Smooth y Blues in host flat, siendo todas ellas muy aplaudidas por el público asistente, que incluso todavía siguió llegando al Teatro con el concierto en marcha.

Aunque no todos ellos pudieron estar sobre el escenario, la Barahona Big Band está compuesta por un total de 16 músicos: Águeda, Daniel, Dismer, Franche, Jorge, José Luis, Luisjo Benito, Rubén, Ángel, Daniel, Eduardo, Germán, José Carlos, José María, Pirés y Sergio.