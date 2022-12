La Barahona Big Band actuará este martes en el Teatro Nuevo

Reabriendo sus puertas tras el efímero parón de los días centrales de la Navidad, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo tendrá este martes 27 de diciembre otra cita habitual: el concierto de la Barahona Big Band que dirige José Carlos Pérez de Burgos, que en la actualidad está compuesta por un total de 16 músicos. El repertorio del concierto de este martes estará conformado por 15 temas, entre los que habrá unos cuantos puramente navideños como All I Want for Christmas is you o Jingle Bells Rock. La cita en el Teatro está fijada para las 20.00 horas, siendo la entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.