Los peques del Colegio Miróbriga muestran a sus familias sus ganas de Navidad

Dos días después de que el Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogiese la doble función de sus alumnos de Educación Primaria, el Colegio Miróbriga de Ciudad Rodrigo completó en la mañana del miércoles sus funciones navideñas con la de Educación Infantil, que tuvo lugar en el gimnasio del propio centro, hasta donde se acercaron numerosísimos familiares para ver actuar en directo a sus pequeños.

La función se abrió con un momento que realmente es histórico: por primera vez, una función de un colegio de Ciudad Rodrigo ha contado con la participación de niños de 2 años, nivel educativo que se está estrenando este curso en el Colegio Miróbriga. En este caso, los pequeños de este nivel bailaron el villancico Jingle bells rock. A partir de ahí, actuaron los niños del resto de niveles, siempre con la misma estructura: un villancico en español, otro en inglés (excepto los de 5 años, que recitaron una poesía), y otro en el ámbito de la asignatura de Religión.

En lo que respecta a los de 3 años, su tridente de villancicos fue Del estornudo, Merry Christmas, y Campana sobre campana; los de 4 años, apostaron por Cosas de la Navidad, We wish you a Merry Christmas, y Mi burrito sabanero; y por último los de 5 años ofrecieron Corre, salta, juega, es Navidad; la mencionada poesía en inglés, y el Twist de la Navidad. Como cierre, todos los chavales de Educación Infantil cantaron y bailaron al unísono el villancico Navidad, Navidad, dulce Navidad.