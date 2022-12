Mario Sánchez: "Jugamos con la humildad y la ilusión de ojalá ponerle la eliminatoria complicada"

El entrenador del Guijuelo, Mario Sánchez García, ha comparecido este lunes en la previa de la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Villarreal CF, un enfrentamiento para el que, ha afirmado, han contado con pocos días de preparación, pero "nos hemos acostumbrado del año pasado a estas dinámicas".

Sobre si está percibiendo mucha euforia en el equipo, ha señalado que no: "Entiendo que la gente esté ilusionada, pero no tengo esa sensación". Algo que estima que es positivo, porque "estar eufórico seguramente nos haría no estar concertados en un partido tan complicado y espero que eso nos ayude a intentar dar lo máximo de nosotros mismos, sabiendo que jugamos contra un rival de una categoría muy superior, pero con la humildad y la ilusión de ojalá ponerle la eliminatoria complicada".

Por eso, el mensaje que transmite a sus jugaores es que "traten de aprovecharlo, de disfrutarlo, porque seguramente muchos de los que estemos aquí ni hemos vivido esto, aunque ya nos acercamos el año pasado en ese partido del Rayo, pero quizás sea difícil que lo volvamos a vivir, son oportunidades que no pasan y en la vida pasa eso, que no disfrutas del momento porque estás pensando en el más allá". Por este motivo, "les pido que nada más salir piensen en esos 90 minutos o lo que dure el partido, y que lo disfruten de verdad, porque igual no lo van a volver a tocar; ellos están convencidos de que tenemos que salir a hacer eso".

Preguntado sobre cómo afrontará el partido el Villarreal, Sánchez ha afirmado que "son profesionales y es una competición bonita para ellos y evidentamente no van a dejarse nada. Si les va a costar el campo, lo veremos cuando ruede el balón, pero nosotros vamos a intentar que no sea eso de lo que hablemos, creo que sería un error pensar que solo por jugar en césped artificial vamos a sacar rendimiento dentro del partido. Tenemos que soltarnos antes y, luego a medida que avanza el partido, si el campo nos ayuda, genial".

Y para los aficionados, casi el mismo mensaje que a los jugadores, "que vengan con ilusión, que van a poder ver a jugadores internacionales, de un primer nivel. Que aprovechen la oportunidad, porque igual no se vuelve a repetir, ojalá que sí, pero les animo a que, a pesar de ser un día laboral al día siguiente y que sea tan tarde, que en lugar de verlo por la tele, sean capaces de venir a verlo a diez metros de ellos. Espero y creo que será así", ha concluido Mario Sánchez.

Este es el enlace para ver la rueda de prensa completa: https://youtu.be/1m8BNtCDvRg