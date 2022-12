El Colegio Miróbriga encabeza el retorno de las funciones navideñas al ritmo de Quevedo y Rosalía

Desde la mañana del lunes está en marcha uno de los grandes clásicos de estas fechas en Ciudad Rodrigo: el ciclo de funciones navideñas con las cuales los colegios de la ciudad cierran el primer trimestre, que están de vuelta en este 2022 tras no poderse llevar a cabo en los dos años precedentes por culpa de la pandemia del coronavirus. La apertura de este ciclo corrió a cargo del Colegio Miróbriga, que a lo largo de la mañana llevó a cabo una doble función, de la mano de sus alumnos de Educación Primaria, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, hasta donde se acercaron numerosos familiares.

En un primer turno, se desarrolló la función de los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria, abriendo la mañana los alumnos que cursan Religión en 1º, que cantaron el villancico Olé Olé Holanda, a los que siguieron los que cursan Religión en 2º recitando un poema navideño. A continuación, todos los alumnos de 1º y 2º subieron al escenario para poner en escena una representación titulada 3 barcos en la distancia, en torno a una historia que pasó en el norte de Escocia. Esta representación constó de varios segmentos, incluyendo un relato en inglés, una canción también en inglés, y otra en español.

Posteriormente, fue turno para que saliesen al escenario los alumnos de 3º de Educación Primaria, comenzando los alumnos de Religión cantando y bailando Motomami de Rosalía. Acto seguido, ya todos juntos, cantaron Alegría, Alegría, dirigidos por su profesora de Música, Raquel. Esta primera función de la mañana se cerró con un ¡Viva el Colegio Miróbriga! y una intervención del director del centro, José Manuel Herrera, que deseó felices fiestas a todos los presentes, incidiendo en que “son días para pasarlos con familia y amigos”.

Tras un pequeño descanso, tomaron el relevo los alumnos (y familiares) de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, iniciándose esta segunda función con los alumnos de Religión de 4º recitando una poesía navideña. A continuación, todos los alumnos de ese curso ofrecieron con percusión corporal (y en un ambiente de luz negra) una original Danza del Hada de Azúcar; completando su paso por el escenario con el villancico en inglés The twelve days of Christmas.

La función (presentada como la 1ª por dos alumnos de 6º, Celia y Rodrigo) siguió con los alumnos de 5º, cantando los de Religión tanto un Rap navideño (los de 5ºA) como el popular tema Quédate de Quevedo (los de 5ºB). De forma conjunta, bailaron la canción del Limbo e interpretaron el villancico La estrella de la Navidad siguiendo las indicaciones de su profesora de Música, Raquel. Los últimos en pasar por el escenario fueron los alumnos de 6º, para cantar y bailar La luz que nace en ti, y para bailar All I want for Christmas.

Como remate de la función, los alumnos de 6º desde el escenario, y los de 4º y 5º desde el patio de butacas, cantaron y bailaron la Macarena, junto a varios profesores. Ya como bonus track, y con los chavales mucho más entregados, sonaron de nuevo para que se lo pasasen en grande Quédate y Motomami. Por aclamación popular, volvió a sonar asimismo el All I want for Christmas, subiendo al escenario todos los chavales presentes. Esta segunda función se cerró con una intervención del director, y gritos de ‘Musho Betis’, ‘España, España’ y ‘Tres Columnas Oé’. Las actividades navideñas del Colegio Miróbriga se completarán el miércoles con la función de los alumnos de Educación Infantil, que tendrá lugar en el propio centro.