Mario Gómez y Beneit: "Las sensaciones son malas y queríamos irnos bien a las vacaciones"

Mario Gómez y Raúl Beneit, futbolistas de Unionistas, han atendido a los medios de comunicación al término del duelo con el Celta B en el Reina Sofía.

MARIO GÓMEZ

"Las sensaciones son malas y queríamos irnos bien a las vacaciones. El resultado ha sido abultado, pero toca seguir. Ha sido un accidente y no ha podido ser. Hay que trabajar y seguir en la misma línea".

RAÚL BENEIT

"Estar con un jugador menos cuesta mucho y más con este tipo de equipos. Te vuelcas en la presión y aparecen los espacios. Es un rival que acumula mucho por dentro y no regala ni una. No sé qué ha pasado al final y son los calentones del juego. Ha habido trifulca, pero no ha ido a más".