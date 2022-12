Una explosión de colorido en la voz

Cuando algo me gusta es como si se me grabara tan dentro que comenzara a formar parte de mis células, y viajara por todo mi organismo. Eso me pasa muy a menudo, entre otras cosas, con la música.

Al escuchar un tema musical es como si se enganchara a mí para siempre. Se queda a vivir dentro, conmigo, me habita. Y las mismas emociones que me produce escucharlo por primera vez, puedo sentirlas muchos años después, enriquecidas por las distintas etapas de mi vida que lo van llenando.

Esto me ocurre con todo tipo de música. Pero hoy quiero centrarme en la ópera y, muy especialmente, en la voz de tenor más bella que conozco y que disfruto a menudo: la de Luciano Pavarotti.

Uno de sus temas más conocidos es el compuesto por Lucio Dalla dedicado a Enrico Caruso, de quien se decía que era el mejor tenor de todos los tiempos y que, teniendo tanta capacidad para el bell canto y tanto éxito reconocido en todo el mundo, pasó sus últimos meses en Sorrento, aquejado de una grave enfermedad que le impedía seguir cantando. Dalla nos cuenta en esta letra que, atravesando esas circunstancias, Caruso se declaró, con su piano y su voz, a la joven de la que estaba enamorado y, echando de menos las luces de los escenarios sobre los que ya no podría pisar, reflexionaba sobre los avatares de la vida y el inmenso poder del amor, falleciendo poco después. Pues bien, la forma de cantar (y contar) Pavarotti esta emotiva y romántica historia conmueve, remueve, resuena, reverbera dentro de nosotros, deja un poso especial al transmitir tanto sentimiento, tanta nostalgia, tanta humanidad. Y eso mismo logra en todos los personajes que interpreta con músicas muy diferentes, pues ha compartido escena con todo tipo de cantantes y grupos, ya sean estrellas líricas como del mundo del rock, a quienes ha pedido colaboración para tantos conciertos con distintos fines humanitarios como ha celebrado, especialmente en los últimos años de su vida.

Ante tanta variedad de opciones cantadas por Pavarotti no sabría elegir. Nessun Dorma, (de Turandot, Puccini), Core ‘Ngrato, (bella canción napolitana), Una furtiva lacrima (de L’elisir d’amore, Donizetti), Pagiri, o cara (de La Traviata, Verdi), y un largo etcétera son capaces de ofrecernos todo su sentimiento.

Además de abundante estudio, que lo hizo con exigencia persiguiendo ser técnicamente perfecto, trabajó duramente en la expresión emocional de todo aquello que cantaba. El resultado no puede ser más espectacular: todo lo que he escuchado de Pavarotti eleva el espíritu. Y no sólo porque la música sea preciosa, sino porque pone el alma en su voz para regalarnos una infinita cantidad de matices, unas oscilaciones acústicas que van desde la máxima potencia hasta el más fino hilo que parece que, en cualquier momento, va a quebrar como se rompería un corazón que sufre o que siente o ama o calla o ignora o se rebela o se muere de absoluto amor.

La vida, toda la vida, toda entera, está recogida en sus registros vocales, en su respiración para mantener los tonos, para alargar las notas, para elevarse como un pájaro a lo más alto del cielo, pero sin un gesto innecesario para coger aire, pues parece que el oxígeno y él son la misma cosa. Lo extremadamente complicado se vuelve extraordinariamente fácil en su garganta, de modo que transmite un abanico tan amplio de tan variadas sensaciones que es como si nos llenara de múltiples colores, con toda su gama cromática y todas las combinaciones posibles, para festejar, amar, padecer, sentir, vivir y florecer.

lHoy celebramos 240 artículos.