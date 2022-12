Piojo: "Veo a un CD Guijuelo que es difícil que tenga un bache negativo de varias jornadas"

"No se ha vuelto a hablar del Villareal en el vestuario. Sí que ha habido más jaleo con lo de las entradas, pero no se ha tocado más", ha comentado

Piojo, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar del partido de este fin de semana, que es el último de Liga de un 2022 repleto de grandes momentos con ascenso incluido.

Segundo puesto: "Es cierto que el objetivo es el mismo, pero está más cerca. Nos vamos a ir de vacaciones sin él cumplido todavía, aunque creo que luego podremos soñar con cosas más bonitas. ¿Playoff? No pensamos todavía en ello y vamos partido a partido. Ha habido casos de equipos que han conseguido menos de 10-12 puntos en la segunda vuelta y no te puedes fiar más allá de tener una posición cómoda".

Aguantar en playoff: "Veo a un Guijuelo que es difícil que tenga un bache negativo de varias jornadas. Sabemos que tenemos una fortaleza con nuestro campo y la superficie".

Gimnástica Torrelavega, partido trampa: "No se ha vuelto a hablar del Villareal en el vestuario. Sí que ha habido más jaleo con lo de las entradas, pero no se ha tocado nada de lo futbolístico y el equipo no hablará de la Copa hasta el domingo. Se te pasa por la mente, aunque no le damos muchas vueltas porque primero va lo del sábado".

Davo Lorenzo y la competencia: "Me encuentro muy bien a nivel físico y mental. Estas semanas se está rotando más por parte del míster y si el Guijuelo tiene algo es polivalencia. Es importante que salga y entre gente a buen nivel. Dicen que la plantilla es corta, pero para mí es polivalente".