Pisar más barro y dejar más huella

Hay un refrán en el mundo del futbol modesto que dice “Hay que pisar más barro y menos moqueta, ya que el barro deja huella”. Es una forma de que los jugadores amateurs de categorías inferiores se curtan, aprendan, maduren, no se confíen y no se crean estrellas antes de tiempo. Esta frase resume muy bien lo que fue y lo que le faltó al Salamanca UDS en su derrota frente al filial de la Ponferradina en el Helmántico. La plantilla no estaba a la altura del escenario. Aún no deben ser muy conscientes que están en la última categoría profesional del futbol español. Que compiten cada semana contra gente que trabajan 8 o 9 horas en empleos exigentes y luego juegan al futbol de forma aficionada y encima, les torean. Ellos, en cambio, son profesionales. Se dedican en exclusiva a entrenar y jugar, pero a la hora de la verdad, no demuestran su categoría. Lo del domingo fue un espectáculo vergonzoso para cualquier aficionado salmantino. No supieron jugar en el barro y mucho menos dejar huella ni en el campo, ni en la grada.

Plantilla. Estamos a punto de llegar al ecuador de la competición y ahora si se puede hacer un balance objetivo. Se ha demostrado que esta plantilla tiene muchas carencias. Y ahí, solo Lozano y María son los responsables. Es cierto que han hecho el equipo con el presupuesto que tenían y que, con toda seguridad, ha sido insuficiente para sus aspiraciones. Pero no es menos cierto que en la categoría hay clubs con recursos más limitados y con mejor plantilla y futbolistas más válidos para esta competición. Hay jugadores que, si tuvieran un poco de decencia, deberían pedir el finiquito y marcharse por decisión propia. Ni tienen calidad ni categoría para jugar en el Salamanca UDS. Y no, no es que haya falta de actitud. Sencillamente, no dan la talla. Personalmente, muy decepcionado con jugadores como Pablo de Castro cuyos fallos le han costado muchos puntos al equipo o Souley que es incapaz de poner un centro en condiciones pese a que se vacía físicamente en el campo. Es increíble que tengas a los mejores centrocampistas de la categoría y su rendimiento sea de aficionados.

Amaro. Mucho se ha hablado del capitán en la última semana tras su penalti fallido en Aranda. No comparto que se le criticara de forma cruel por ello. Si por su bajo rendimiento desde hace tiempo. Es muy obvio que no está al nivel que deseamos. Antonio es el buque insignia y el jugador franquicia de este proyecto. Salmantino y canterano. Excelente persona y buen futbolista… pero no lo demuestra. No está al nivel que todos queremos. Amaro tiene clase para jugar en una categoría superior. Debe ser el primero que tire del vestuario y que lidere al equipo en el terreno de juego. Hay que arroparle, exigirle y darle cariño para que sea capaz de iniciar la remontada, en el campo y en el vestuario. Mano a mano con el entrenador. Sin fisuras.

María. El domingo volvió a cambiar de sistema y otra vez, se equivocó. Aunque para mí su mayor error fue permitir a los jugadores jugar al toque, hacer filigranas o que intentaran colocarla antes de tirar a puerta en un campo impracticable. Hay que ser listos. Si se tiene que jugar al patadón, con balones largos y disparos desde fuera del área, hay que hacerlo. No se puede desplegar buen futbol siempre. Al final, en esta categoría, priman los goles y los resultados.

Destitución. Se empieza a oír voces pidiendo la cabeza del míster charro. Creo que sería un gran error. No se me ocurre nadie mejor que María Hernández para revertir la situación y sacar rendimiento a este equipo. Desde luego no hay margen de error posible. La clave es reforzar la plantilla, no destituir al entrenador. Es cierto que el crédito del técnico blanquinegro es nulo tras la última derrota. Cualquier pequeño tropiezo supondría su salida inmediata. Sigo apostando por María.

Clasificación. El Salamanca se ha quedado 4º, a 9 puntos del líder, la Arandina. ¿Alcanzable? Sí. Difícil, pero no imposible. Para ejemplo el Astorga. Hasta hace un par de semanas no había perdido ningún partido y en los últimos tres encuentros, solo ha conseguido un punto de nueve posibles. Hay que aspirar al primer puesto. Jugar la promoción con este equipo me parece una lotería para la que no tenemos papeletas.

Lovato. Ayer Manuel volvió a estar en uno de los palcos privados del Helmántico. Debió irse mal, preocupado y dolido, como se fueron todos los aficionados. Con total sinceridad, esta vez no se le puede reprochar nada de la situación del equipo. En el club hay un director deportivo. Estaremos de acuerdo que a Lovato se le podría echar muchas cosas en cara, pero no olvidemos que está perdiendo dinero y a día de hoy, no veo a nadie más aportando efectivo al club. Me consta que es el primero que quiere que las cosas vayan bien. Y que va a seguir apostando por el equipo. Pero no es suficiente. Ahora que en las empresas es momentos de balances con el final del año, hay que ver quién si y quién no vale en el Salamanca UDS. En todas las áreas. Es urgente que Lovato esté al pie del cañón el tiempo que sea necesario. Ver que hay que mejorar y que hay que reforzar. Soltar lastre y seguir construyendo futuro. Con poco o mucho, pero toca meterse en el fango y esta vez, si toca dejar huella

Noel Campo