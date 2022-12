El 7-0 del Ciudad Rodrigo, 2ª mayor goleada en toda España entre los 529 partidos de igual o mayor rango

El espectacular 7-0 conseguido en la tarde dominical por el Senior del Ciudad Rodrigo en el Francisco Mateos frente a La Cistérniga es la 2ª mayor goleada registrada en los 529 partidos de fútbol de igual o superior categoría que se han disputado en toda España a lo largo de este segundo fin de semana de diciembre (entendiéndolo en este caso desde el jueves 8 al ser festivo).

De forma desglosada, a lo largo de estos días se han jugado 10 partidos de la Liga Smartbank (la jornada se completará este lunes con el Alavés vs Levante), 19 de 1ª Federación (se suspendió el Real Balompédica Linense vs Unionistas de Salamanca), 45 de 2ª Federación, 144 de 3ª Federación y 311 de las respectivas máximas categorías de cada comunidad autónoma (excepto de La Rioja, que no tuvo competición), contabilizándose sólo 1 victoria más amplia que la que se vivió en el Francisco Mateos.

Curiosamente, este triunfo más amplio, exactamente por 8-0, se dio en el otro grupo de la Regional de Aficionados de Castilla y León, donde el Turégano no tuvo piedad del colista de ese grupo, Las Navas. Además, hubo otra goleada por la misma distancia de 7 goles en la Preferente de Ceuta, en el duelo entre el Ceuta 6 de Junio y el Atlético Ciudad de Ceuta, que acabó 8-1.

En los 529 partidos de igual o superior categoría celebrados estos días solo hubo otro equipo que logró exactamente 7 goles: el Menorca, que se impuso 1-7 al Atlètic de Ciutadella en el grupo de Menorca de la Preferente de Baleares. En esa Preferente, pero en el grupo de Ibiza-Formentera, falta un partido que se jugará este lunes (el Santa Gertrudis vs Sant Josep), al igual que ocurre en Melilla (el Boomerang vs Gimnástico Melilla), mientras que en el País Vasco se disputará este martes el partido del grupo de Álava de su División de Honor entre el Urgatzi KK y San Ignacio B.

Asimismo hay que apuntar que en las preferentes tanto de Cataluña como de Madrid hay partidos correspondientes a la misma jornada que se disputaron el fin de semana anterior que hemos dejado fuera de la cuenta global de 529 partidos (aunque en todo caso no superaron la cifra goleadora vivida en el Francisco Mateos).

Obviamente, la suma de 311 partidos de las máximas divisiones autonómicas es muy dispar por la propia configuración de las mismas, ya que varía el número de grupos de las que se componen (por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay 4 grupos en su máxima división autonómica, con lo que este fin de semana se han jugado hasta 36 partidos; en las Islas Canarias, 33 encuentros; en las Baleares 25; en Extremadura, 22; etc.).