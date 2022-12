Caramelo piropea a 'su' CD Guijuelo: "Estoy en el club perfecto y soy muy feliz"

Álex Caramelo, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su equipo, el buen año que está haciendo, el partido con el Bergantiños o el sueño copero del Villareal.

Semanas de victorias: "Sumar fuera de casa es muy complicado en estas categorías. El otro día ganamos en un campo como el del Coruxo y eso es importante para nosotros. Ha venido bien a nivel psicológico".

Por encima del objetivo: "La idea es mantener la categoría y la diferencia con el descenso no es abismal. Hay que ir partido a partido, y más aún en el fortín que tenemos en casa. Queremos seguir sumando puntos hasta llegar a los 42 y luego ya soñaremos. Piensas que puedes hacer grandes cosas inconscientemente, pero debemos ser humildes".

Bergantiños: "Está en una situación delicada y eso les hará venir con la necesidad de sumar para alejarse de los puestos de abajo. Hemos trabajado en cómo contrarrestar su juego y el cuerpo técnico nos va dando las pautas. En el Municipal es complicado que nos saquen puntos".

Su temporada: "Es mi primera temporada por encima de la Tercera División y tenía mucha hambre. El Guijuelo me ha dado la oportunidad y me sentía con un plus más. No podría estar más cómodo aquí. No tengo presión porque hay cosas más complicadas. Estoy en el club perfecto y soy muy feliz".

Villareal y la Copa del Rey: "Es más sencillo de analizar que a cualquier otro equipo. Sabemos que es un partido con estrellas mundiales, saldremos a disfrutar... pero tenemos cosas más importante en Liga ahora mismo. Tendremos que soltarnos y no salir cohibidos".