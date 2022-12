Hoy, 8 de diciembre, en el 135 aniversario de la inauguración oficial de la Línea Férrea La Fuente de San Esteban-Barca d'Alba, la asociación de frontera [email protected]ía ha querido recordar este evento con un doble objetivo. En primer lugar como un homenaje a los promotores de esta vía que durante casi 100 años comunicó Salamanca con Oporto. Y además, como un acto de revindicación para el presente y futuro de esta infraestructura viaria, cerrada al tráfico ferrovario en enero de 1985 y reconocida desde el año 2000 como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Un presente y un futuro que para esta asociación se fundamenta en la reutilización turística de toda la infraestructura ferroviaria, tanto la plataforma como las estaciones, con la circulación de vehículos no ferroviarios de peso y velocidad reducidos. Estos pequeños vehículos (biclonetas, balancines ferroviarios, velorraíles, ciclorraíles...) aportarían una oferta diferencial, cultural y lúdica, en el oeste salmantino.

La celebración también ha tenido dos escenarios y la compañía de una persistente lluvia. A media mañana, la estación de Lumbrales acogió el 'beso de las máquinas'. Dos de los pequeños vehículos no ferroviarios de la asociación [email protected]ía se encontraron y chocaron sus toperas bajo las banderas de España y Portugal y la alegría de los presentes. Este acto simbólico venía a recordar el acto oficial de la inauguración que en 1887 se vivió en el puente internacional sobre el Águeda, en el término de Vega Terrón.

Este puente internacional ha sido el segundo escenario de la celebración realizada hoy. En el centro del viaducto, en el punto que marca la frontera entre España y Portugal con sendos letreros, miembros de la asociación [email protected]ía y un grupo de portugueses se encontraron y sellaron com un apretón de manos, el compromiso de seguir reivindicando la reutilización de la vía, la antigua Línea del Duero.

ASOCIACIÓN DE FRONTERA [email protected]ÍA

Manifiesto, 8 diciembre 2022

Fue hace 135 años, el día 8 de diciembre de 1887, cuando se celebró la inauguración de la línea férrea Boadilla-Barca d'Alva, a través de un acto simbólico, durante el cual dos locomotoras, una portuguesa y otra europea, se encontraron y tocaron de frente sus toperas en el medio del puente internacional, que se encontraba engalanado con banderas portuguesas y españolas. Este acto los periodistas de la época describieron como “un beso de máquinas”.

Hoy, día 8 de diciembre honramos la memoria de los que lo hicieron posible. En la provincia, los promotores más entusiastas fueron Adolfo Galante, diputado a Cortes por Vitigudino, y Ricardo Pinto da Costa, cónsul español en Oporto. La parte más visible de la compañía constructora “Sociedad Financiera de París” fueron los señores Wesolouski y Rolin, ingeniero jefe y director de la Compañía, respectivamente. En la parte financiera destacó el banquero portugués, de origen belga Henry Bornay. Dada la magnitud de la obra buscó financiación adicional en Portugal, creándose el sindicato de Oporto de banqueros y capitalistas. El trazado de la línea, difícil y de complicada construcción, originó una gran necesidad de mano de obra. A mediados de julio de 1884, en el tramo final, trabajaban 636 hombres como obreros peones en el movimiento de tierras; 367 albañiles en la realización de obras de fábrica y 457 vivían el constante peligro de la perforación de los túneles. El resto, hasta casi dos mil, se dedicaban a trabajos de transporte y actividades complementarias. Los trabajadores se hacinaban por la noche en contados barracones, la mayoría en tenadas, corrales y pajares yuna minoría en habitaciones.

La línea Fuente de San Esteban – Barca D´Alva dejó de prestar servicio comercial por acuerdo de consejo de ministros el 1 de enero de 1985. En el año 1996 Renfe queda eximida de mantener y cuidar la línea ferroviaria. En el año 2000 se declara a toda la línea BIC, curiosamente, con la categoría de 'Monumento' cuando es una línea férrea de decenas de kilómetros. En este sentido, se entra en gravísima contradicción que se declare la protección de algo y no se hace nada por protegerlo. Proteger algo y dejarlo morir es lo peor que se puede hacer porque se evidencia una falsa protección. Se protege con la declaración BIC pero ADIF queda eximida de hacer mantenimiento y no hay una sola inversión pública para que un BIC empiece a no perder valores, no ya de ganarlos.

En este tiempo y más concretamente desde año 2005 hasta año 2018, más directamente desde el año 2011, es la sociedad civil a través de asociación [email protected]ía, sensibilizada con la vida en los pueblos de las comarcas Abadengo y Arribes, y en ausencia de ayuda de administraciones y a través de voluntarios, la que mantiene con ilusión la línea desherbando el camino férreo y reponiendo las maderas de los paseos peatonales de algunos puentes. Finalmente, la Diputación de Salamanca realiza una inversión en los últimos 17 Km. ¿Dónde está aquí el Estado?. ¿Dónde está la Comunidad Autónoma? Que, además, son los competentes legalmente en patrimonio y su titular de la misma el Estado.

Invertir la tendencia de despoblación cuando se han superado niveles alarmantes, sin subsidiar a la población, sólo es posible mediante la aportación de una población flotante que consuma, de forma adicional, servicios y reciba prestaciones que compensen la debilidad económica. En este sentido, aplaudimos lo realizado por la Diputación de Salamanca en el último tramo de la línea pero este “Camino de Hierro” no es un verdadero “Tren de Vida”.

La asociación de Frontera [email protected]ía plantea la reutilización turística de toda la infraestructura ferroviaria, tanto plataforma como estaciones, para la circulación de vehículos no ferroviarios de peso y velocidad reducidos. Esta oferta diferencial, cultural y lúdica, contempla un abanico de opciones para desplazamientos sobre los carriles en grupo y controlados, con diferentes modelos de vehículos de tracción “de fuerza de sangre” y con asistencia al pedaleo, que desarrollan bajas velocidades (20 km/h). La seguridad del camino de rodadura va ligada al binomio peso-velocidad y si los dos términos son despreciables, como en el caso que nos ocupa, la plataforma actual aún con deficiencias es segura porque está sobredimensionada para unas condiciones extremadamente restrictivas. Estos pequeños vehículos (biclonetas, balancines ferroviarios, velorraíles, ciclorraíles...) no llegarían siquiera a ser considerados vehículos ferroviarios, pues en su circulación no tienen prioridad en los pasos a nivel, aunque por supuesto deben respetar el protocolo de seguridad y circulación que a sus efectos se les impusiera.

Es el elemento focalizador que presenta el conjunto de la propuesta de viaje y reafirma cada propuesta individual existente y emergente. La intervención no se concibe como un hecho aislado sino que, más que un itinerario con principio y fin, sirva de conexión con otras áreas que le impriman continuidad, transformando la visita en un viaje extraordinario.

La asociación de Frontera [email protected]ía seguirá reivindicando la reutilización turística de toda la infraestructura ferroviaria desde La Fuente de San Esteban a Barca d'Alva, para la circulación de vehículos no ferroviarios de peso y velocidad reducidos.