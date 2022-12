¿Pasará España a cuartos de final?: el 'cara a cara' de Chema Díez y Noel Campo del Mundial

SALAMANCArtv AL DÍA ha juntado a Chema Díez y Noel Campo, sus colaboradores estrella a la hora de hablar de fútbol, concretamente de Unionistas y el Salamanca UDS, cada semana en 'La firma invitada', para hacer un 'cara a cara' sobre si España eliminará a Marruecos en octavos de final o no.

CHEMA DÍEZ, EN CONTRA

España no ganará a Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar. Me incomoda tener que decirlo así, pero las sensaciones con las que el equipo de Luis Enrique terminó la fase de grupos no fueron las mejores posibles. Haciendo un análisis rápido, el equipo tiene mucha posesión de balón, pero muy poca profundidad. Y se ve obligado a contar con tanta pelota por sus carencias defensivas; durante estos tres primeros partidos del torneo, hemos visto como cada pérdida o ataque rival ha sido una ocasión de claro peligro o un gol.

No dominamos el juego aéreo en centro laterales o a balón parado, ni tenemos la contundencia necesaria en defensa para poder optar a algo más en este Mundial. Marruecos es un equipo físico, pero con jugadores de nivel como Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Bono, Youssef En-Nesyri, Naif Aguerd o Amrabat, que nos pueden generar mucho peligro. El corazón me dice que sí, pero la cabeza un claro 'no'… y las sensaciones del partido ante Japón dejaron mucho que desear.

NOEL CAMPO, A FAVOR

Que cerca y que lejos a la vez están España y Marruecos. Apenas 14 kilómetros separan a dos países, dos continentes y dos culturas con mucha riqueza e historia compartida, pero a la vez, en el deporte rey la distancia es abismal. No tengo dudas que España va a superar la eliminatoria frente al equipo africano. Después del susto con la derrota contra Japón, nos lo deben. Los de Luis Enrique han aprendido la lección y el partido del pasado miércoles ha sido el revulsivo que necesitaban para ponerse la pilas.

Nuestros jugadores han sufrido en sus carnes que en la fase final de un Mundial no hay equipo fácil y hay que jugar al 200% contra cualquier rival. Sin especulaciones. Además de las sensaciones, las estadísticas también juegan a favor de la Selección Española: 3 partidos jugados, 2 victorias y un empate en el último Mundial de Rusia en 2018. Los leones del Atlas, que entrena el seleccionador marroquí Walid Regragui, nunca han conseguido ganar en partido oficial a los vecinos españoles. Este martes, estoy seguro que tampoco. Hay que seguir haciendo historia y camino en Qatar 2022. España estará en cuartos de final.