M | 3-4 DIC | El Juvenil del Ciudad Rodrigo cae por la mínima ante Carbajosa de la Sagrada

El único partido de la jornada sabatina en los Campos de Toñete (y a la postre el único partido federado del día en Miróbriga al suspenderse por falta de árbitros los que debían jugarse por la tarde en Conde de Foxá), deparó la derrota por la mínima del Juvenil del Ciudad Rodrigo CF frente al Carbajosa de la Sagrada, en una mañana marcada por la niebla que envolvió el campo.

Ese único gol del partido llegó en el 23’, en un fallo del Ciudad Rodrigo a la hora de despejar el balón, que quedó franco para un jugador visitante, Javier, que golpeó a portería vacía desde más allá del área, impactando en el palo derecho antes de entrar. Ese gol era un poco injusto hasta ese momento ya que, aunque el juego estaba igualado, los principales remates habían sido mirobrigenses, como uno de Castaño tras un saque de córner que el portero rival, David Hernández, salvó por bajo, o un fuerte disparo de Guille.

Al poco de marcar Carbajosa, el Ciudad Rodrigo volvió a tener otra buena opción con un disparo lejano de Carlos, pero se fue por poco. En lo que quedaba de primera parte, el Ciudad Rodrigo llegó un par de veces más al área, pero sin remates de peligro, al igual que ocurrió con el equipo visitante.

De vuelta de vestuarios, continuó la dinámica general de igualdad en lo que al juego se refiere, generándose ocasiones especialmente en acciones rotas, ya que el Carbajosa (que sólo ha perdido un partido en lo que va de liga) no quería descuidar la parte de atrás al mismo tiempo que intentaba cazar alguna contra para sentenciar, lo que le permitió plantarse un par de veces en el área mirobrigense, desviando los remates la defensa.

Según iban cayendo los minutos (y con casi todos los cambios ya hechos), el Ciudad Rodrigo intentó dar un paso al frente en busca del empate, pero aunque tuvieron opciones por ejemplo Guille o Rodrigo, no pudo llegar esa igualada, que curiosamente los mirobrigenses no han logrado todavía en lo que va de temporada (es el único equipo de la categoría que no ha empatado). El Ciudad Rodrigo cerrará el 2022 visitando el fin de semana del 17 y 18 de diciembre al colista, el Guijuelo B; mientras que el Carbajosa tendrá derby local ante el Sporting Carbajosa.

> Por parte del Ciudad Rodrigo jugaron: Chicote, Javi, Rodrigo Vicente, Christian, Carlos, Álvaro Castaño, Guille, Bilal (37’ > Rodrigo Lucas), Kevin (60’ > Manuel), Pablo (89’ > Wilson) y Marcos (66’ > Joan); y por parte de Carbajosa de la Sagrada, David Hernández, Mario, Asier, Diego Lerma (Descanso > Luis), David García, Daniel, Aaron, David Sánchez (66’ > Alejandro), Javier (60’ > Manuel), Marco y Diego Benito.