De Miguel y David Vicente, tras el empate: "Nos ha quedado un sabor agridulce"

De Miguel y David Vicente, jugadores de Unionistas, han compartido sus impresiones después de que finalizase la contienda con el Badajoz delante de la prensa local con el empate a 0 en el Reina Sofía.

DE MIGUEL

"El plan de partido se ha estropeado a los diez minutos con la expulsión de Ramiro. Hemos tenido ocasiones, pero nos vamos satisfechos con el punto. A la afición le debíamos una. Lo que tenemos que hacer es recuperar fuerzas porque el martes hay otra final en el Reina. Es diferente ir arriba o no para que venga gente, pero estoy encantado con ella".

DAVID VICENTE

"Nos ha quedado un sabor agridulce. Pese a estar con uno menos, el equipo ha estado seguro y hemos tenido opciones de marcar gol. Somos los mismos que jugamos en León y se ve que tenemos carácter. ¿El árbitro? Puede que haya acciones dudosas, pero si no metes el pie sí que no las habría como la de Ramiro o mi penalti. Ellos han hecho demasiadas faltas y no han sido penalizadas. Toco balón, sí; le tocó a él, también. Puede pitarlo o no. Me atribuyo yo el error y el martes hay otro partido importante".