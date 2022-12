Casañ y la roja: "El que seguro que está más jodido y hoy no duerme es Ramiro"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación al término del partido entre su equipo y el Badajoz.

Valoración: "Hemos vuelto a lo que éramos. Hay partidos en los que te pasa de todo lo malo en quince minutos. Hemos tenido ocasiones muy claras para llevarnos el partido".

Kike Royo: "El partido cambia de lo que iba a ser por la expulsión. Nosotros tenemos que meter el 4-1-4-1 y defender, pero su portero ha sido el mejor. Era más importante no perder".

Arbitraje: "Nunca hablamos de ello. Hay que verlo en el vídeo, pero hay veces que se acierta o no. El árbitro hoy nos ha perjudicado, pero otras veces nos puede haber beneficiado".

Ramón Blázquez: "Si David subía, él le iba a ayudar. Es ambidiestro y buscábamos la salida por dentro y fuera. No queríamos que nos metieran un gol rápido".

Roja a Ramiro: "El que seguro que está más jodido y hoy no duerme es Ramiro. Igual llega tarde en la segunda, pero en la primera no lo sé. Te expulsan y mal para él porque no jugará el martes, pero también para el equipo. Hay que animarle".

Afición: "Es soberana y siempre anima. Los jugadores lo notan y van solos".

Cese: "Los que dudan van a seguir dudando. Espero que se apoye a los jugadores. Las alineaciones las tengo que hacer y me equivocaré seguro, igual que todos. Los elogios debilitan y hay que estar tranquilos".