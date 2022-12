Davo: "¿Por qué no soñar con un playoff o el ascenso en el CD Guijuelo? Lo piensas y no te lo crees"

Davo Lorenzo, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar del Coruxo, su estado de forma, la Copa del Rey... y más temas en una entrevista en la que ha mostrado sus ganas de asaltar la titularidad.

Volver a ganar: "La semana ha sido normal, igual que el resto de la temporada. Es un reto desafiante el de este fin de semana y fuera de casa nos está costando ganar para sacar los puntos. Estamos muy motivados y ojalá se pueda vencer al Coruxo".

El rival: "No sé cómo estará el terreno de juego, aunque creo que lo han renovado. En Vigo, el clima puede ser soleado, neblado o lluvioso, por lo que puede ser un partido en el que ambos queramos la pelota o buscar el juego más directo si el campo se pone feo".

El playoff: "El objetivo es la salvación, pero una vez que se cumpla, ¿por qué no soñar con un playoff o el ascenso? Lo piensas y no te lo crees. Estamos a solo cuatro puntos del primero. Tenemos un buen once y banquillo".

Se ve titular poco a poco: "Me siento muy bien desde que llegué y respeto las decisiones del míster, pero también aprovecho las oportunidades. Ojalá pueda seguir en el once y lo que quiero es disfrutar con el balón, nada de esconderse. Sé mis cualidades y busco aprovecharlas. Estoy muy feliz".

El Villareal y la Copa: "La plantilla vive el día a día y no pensamos en eso todavía. Aún queda lejos, pero cerca a la vez y nos centramos más en la Liga. Ya nos entrarán los nervios y las ganas de jugar con el Villareal. Ojalá poder pasar a la siguiente ronda".