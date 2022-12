Con la donación de estos alimentos puedes ayudar al Banco de Alimentos

Productos perecederos, de primera necesidad Y que no tengan una fecha de caducidad próxima, son los más aconsejables

En los últimos días de la Gran Recogida del Banco de Alimentos, si todavía no has aportado tu donación, pero quieres hacerlo de forma física, te contamos cuáles son los alimentos que más necesitan.

Los productos de primera necesidad son los más demandados. La leche es uno de los que más se mueve porque es necesario para una correcta y completa alimentación en personas de todas las edades. En el mes de octubre en el Banco de Alimentos de Salamanca tenían en torno a 80000 litros; ahora con lo que se ha recogido hasta el momento, tienen unos 200 litros.

Por otro lado, elementos perecederos y que no se estropeen, que no tengan una fecha de caducidad temprana también son los preferibles. Legumbres cocidas, legumbre seca, galletas, cereales, etc.

Además, en este banco también reparten huevos. Tienen un convenio con una granja de Alba de Tormes y el año pasado repartieron más de medio millón de huevos. Además, el exceso de este producto dio lugar a que pudiesen repartir también en el resto de las provincias de Castilla y León y de Extremadura.

Sin embargo, piden que si las personas que deseen donar lo pueden hacer de manera on-line, es más aconsejable. “Así realmente compramos el producto que se necesita”. En este enlace te explicamos cómo hacerlo.