Unas 700 personas reivindican en las calles de Ciudad Rodrigo la mejora de la atención pediátrica

Unas 700 personas salieron a las calles de Ciudad Rodrigo en la fría tarde del jueves para reivindicar, a través de una manifestación, mejoras en el servicio de atención pediátrica de Miróbriga y comarca, siguiendo el llamamiento realizado por La Tribu del Bebé, una asociación de padres y madres que se unieron en su día para hacer cosas en común, incluido pedir mejoras en la atención sanitaria de sus [email protected]

La manifestación se puso en marcha en el entorno del Monumento al Garrochista, hasta donde se fueron acercando personas de todas las edades, incluido muchísimos niños, algunos de ellos todavía en carritos de bebé, incluido el de la concejala de Educación, Infancia y Familia del Ayuntamiento, Vanesa Muriel, ya que la Corporación Municipal asistió prácticamente al completo a la protesta (justo antes de empezar, el alcalde Marcos Iglesias habló ante los medios de comunicación para expresar el apoyo del Ayuntamiento a la causa).

Un minuto después, con un cántico de “Dónde están, no se ven, las urgencias del bebé”, se puso en marcha la manifestación, participando la Corporación en las primeras filas, por detrás de la pancarta que abrió la marcha con el lema Por la ampliación del servicio pediátrico, que fue portada por integrantes de La Tribu del Bebé. La marcha, controlada por agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, se dirigió por la Glorieta del Árbol Gordo, la subida al Registro, el Registro y la calle Madrid hasta la Plaza Mayor, luciendo algunos de los participantes pancartas con mensajes alusivos.

Según fueron llegando a la Plaza, los manifestantes se situaron en la parte superior (en los huecos libres que dejaban las atracciones navideñas y las terrazas recogidas), situándose los miembros de la Corporación en la zona de los cañones de la Casa Consistorial, donde también se colocaron las integrantes de La Tribu del Bebé, para proceder dos de ellas, Nuria Jorge Rodríguez y María Esparcia, a dar lectura a un manifiesto en la que se pusieron de manifiesto las claves de la reivindicación.

Así, tras mencionar que la decisión de quedarse a vivir en una zona alejada “no debe ser una renuncia a nuestros derechos”, se recordó la situación acaecida en los últimos meses con los pediatras en Miróbriga y comarca que ha derivado en la convocatoria de esta protesta, exigiendo que “no se cruce nunca la línea roja de mínimos”, es decir, que siempre haya dos pediatras en Ciudad Rodrigo y uno para el resto del área de salud.

Ese manifiesto incluyó varios ‘palos’ a los políticos, empezando por mencionar que “esto no es la España vacía, es la España vaciada por falta de medidas políticas bien enfocadas; no queremos que a nuestros políticos se les llene la boca alabando los valores del mundo rural, pero que luego nos dejen abandonados en nuestras necesidades del día a día”.

Como principal reivindicación, se exigió a los políticos que hagan lo necesario para que haya pediatras suficientes, exponiendo que “se van a otras comunidades u otros países porque los condiciones laborales no aseguran la continuidad”. Dentro de esta reivindicación de que se cubran las plazas, pidieron que se saquen las plazas de pediatría de MIR que sean necesarias.

En ese manifiesto también hubo tiempo para una viejísima reivindicación de Miróbriga y comarca: la habilitación de Urgencias pediátricas en el Centro de Salud y Especialidades (lo que implicaría la contratación de cuatro pediatras más), para así evitar los viajes a Salamanca, y lo que es más relevante, complicaciones en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los hijos (con diagnósticos equivocados incluidos).

Ya en la parte final, expresaron que “queremos que nuestros carros no queden vacíos, que la comarca no quede vacía”, resaltando que “hay que seguir activos para no perder lo que tenemos”. Por último, se dio las gracias por su colaboración al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a FEVESA, y al resto de consistorios de la comarca y asociaciones que han apoyado la protesta.

Con la lectura del manifiesto, se dio por cerrada la protesta, acercándose unas cuantas personas a firmar en las hojas que tenía dispuestas la organización en los soportales de la Casa Consistorial (también se había podido firmar en la salida de la manifestación junto al Monumento al Garrochista).