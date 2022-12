7 razones 7 para acudir a la manifestación convocada “POR LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO PEDIÁTRICO EN LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO”

1) La primera razón se refiere a los que nos convocan: La Asociación de Padres y Madres de Ciudad Rodrigo “La tribu del Bebé” con más de 50 socios. Es decir, quienes nos invitan a sumarnos a esta manifestación lo hacen desde la propia experiencia de ser madres y padres de sus hijos que experimentan en toda su crudeza la escasez de servicios pediátricos en la comarca de Ciudad Rodrigo (hágase extensiva a la mayoría de comarcas de la provincia). Muchos rostros de estos papás o mamás son rostros y nombres reales y queridos por muchos de nosotros.

2) La Segunda razón por la que acudiré a la manifestación es que somos convocados sin ninguna sigla partidista. No se convoca contra nadie ni para sacar rentabilidad política a favor de nadie. Se convoca a favor de un derecho a una sanidad justa para cubrir las necesidades imperiosas de unos padres que han optado por vivir en el mundo rural y que desean que en esta opción no les sea más difícil ejercer ese derecho a la paternidad y maternidad (gran regalo para el futuro de nuestra tierra) que en otros lugares.

3) La tercera razón es que en una zona como la nuestra, en peligro de extinción por la falta de oportunidades, su futuro debe entrar en las agendas de todas las administraciones, pero de forma real, no solo cuando llegan convocatorias electorales. Los servicios que se nos presten en estas zonas en peligro de extinción deben contar con una ecología integral, donde los seres humanos son los primeros a proteger en el territorio.

4) La cuarta razón es que en este asunto, como el de la Educación si pusiéramos por caso, u otros servicios para el mundo rural requerirá de incentivos reales y eficaces para que los profesionales del sector, en este caso sanitario, se carguen de razones para venir a servirnos y para venir a vivir en nuestras zonas. Ya sé que es una utopía, pero dar pasos en esta dirección requiere decisiones valientes a todas y cada una de las Administraciones del Estado y a larga distancia, con luces largas.

5) La quinta razón tiene que ver con el gravísimo problema que se vive en toda España y en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, que es el progresivo deterioro de la Atención Sanitaria, al haber dejado en la estacada a tantos profesionales (médicos/as enfermeros/as, etc.) a las que se le ha tratado tan mal y con poco respeto en cuanto a la continuidad en sus contratos y mejora de sus condiciones. No me vale que señalemos con el dedo a unos y otros: todos tenemos responsabilidad y ya van quedando muy pocas oportunidades para hacer un pacto de Estado sobre este gravísimo problema que no se resuelve de hoy para mañana. Soluciones mágicas no existen, sin embargo la solución está en el tejado de todos, también de la sociedad civil que se manifiesta.

6) La sexta razón para unirse a esta campaña de que no haya carros vacíos, es que los niños son el mayor tesoro de nuestra sociedad. Promover decisiones de la Administración Autonómica y del Estado en la dirección de facilitar que alguien decida ser padre o madre y tal decisión no sea un acto heroico es ya la mejor promoción social a la que se puede aspirar. Vaya una anécdota para ampliar esta razón: hace justo un mes, en la homilía del día de todos Santos, a una niña de la parroquia de Puebla de Yeltes le mostraba una viñeta de un párroco enseñando los santos de su parroquia; en la parte alta de retablo, según la viñeta, aparecía una madre con un hijo en brazos y le dije a la niña: ¿ves esta imagen? , pues lo que ves está en peligro de extinción y la niña me miraba asombrado diciéndome,- no, no, es una madre con un niño... , a lo que respondí: - como ser madre o padre en estos tiempos y en nuestros pueblos es muy difícil y escaso, por eso digo yo que esto está en peligro de extinción… además desde que me he enterado que en Bilbao hay 30.000 perros de compañía y solo 27.000 niños, todo hace pensar que vamos por mal camino… a lo que la niña dijo: ahora ya entiendo lo que quieres decir.

No seré yo el que me oponga a los perros de compañía, pero las cosas que nos ocurren hay que analizarlas e interpretarlas. De los animales que trabajan en el campo y en el mundo rural, tales como perros y caballos, etc. ya la gente sabe mi opinión en el cortometraje aquel que se titula Huye Luna y que tiene decenas de miles de descargas en estos últimos meses (https://www.youtube.com/watch?v=x4WVq5TQjxo&t=40s).

7) La séptima razón. Iré a la manifestación como signo de mi compromiso cristiano que está atento a los signos de los tiempos y atiende las causas justas y razonables de la comunidad donde vivo: nuestra comarca, nuestra tierra, nuestra diócesis y para mostrar que no basta con hablar y hablar en los bares, deporte muy nacional entre nuestra gente. No basta con quejarse, la realidad requiere acciones y compromiso y requiere hacer sacrificios por el bien de la comunidad. Es más cómodo estar sentado, ver pasar los toros desde la barrera o si llega el caso, lavarse las manos como Pilatos, y que sean otros los que tomen decisiones o se muevan o hagan esto o aquello; pero no hacer nada es, desde luego, muy poco evangélico. Por cierto, en la séptima razón no quiero olvidarme de que ni siquiera se nos exige a los muy futboleros sacrificar el partido entre España y Japón, porque a las 20:00 h. ya habrá terminado la manifestación, pues me han dicho que tienen una hora de permiso para dicho acto. Yo, ahí lo dejo.