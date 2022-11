Javier Iglesias visita Vitigudino “con los deberes hechos”

Javier Iglesias llegaba este martes a Vitigudino con la confianza que otorga tener “los deberes hechos” de cara a las próximas elecciones municipales, aspecto en el que aseguraba que la Diputación de Salamanca ha llevado a cabo en los últimos ejercicios “la inversión más importante de los últimos 40 años realizada en la comarca de Vitigudino”, recordando proyectos como Camino de Hierro, la mejora de las carreteras o el propio edificio de la Casa Consistorial de Vitigudino. Por ello, Iglesias señalaba que “venimos con la cabeza alta porque hemos cumplido con los habitantes de la comarca de Vitigudino en función de lo que tenemos. Se nota la presencia y el espacio que ocupa la Diputación en esta comarca”, aseguraba.

Esta reunión, con más de una treintena de alcaldes de la comarca, se enmarcaba en el ciclo de encuentros que a lo largo de la legislatura mantienen los responsables del Grupo popular de la Diputación con los alcaldes de distintos municipios de la provincia, en esta ocasión con los pertenecientes a la comarca de Vitigudino, y que tras la covid se han retomado “con mucha fuerza” después de cinco reuniones anteriores con regidores de otras comarcas, llegando este periplo a su fin en Vitigudino.

A esta cita acudía el presidente de la institución provincial y el diputado comarcal Jesús María Ortiz, una reunión de “trabajo e intercambio de opiniones en el que se escucha los alcaldes del PP, el alma del Partido Popular”. En esta reunión, Iglesias trasmitía “ánimo” a los alcaldes y que sepan que la Diputación de Salamanca va a estar ahí con ellos”.

Asimismo, Iglesias señaló que “en la Diputación trabajamos todos los días para que todos los ayuntamientos tengan las mejores posibilidades de desarrollar una labor por pequeño que sea. Estamos en constante comunicación con los alcaldes de la provincia de Salamanca, de todos los partidos políticos, y estamos todos los días tomando decisiones que faciliten la gestión y el buen hacer de los alcaldes”, poniendo como ejemplo la inclusión en los próximos presupuestos el Plan de Emergencia Energética dotado con 6,3 millones de euros y de los que “más de 500.000 euros van a venir a la comarca de Vitigudino y que va a facilitar la gestión de todos los ayuntamientos”.

Javier Iglesias aseguró que “estamos empeñados en llegar a donde otros no llegan, no saben o no pueden llegar, y nosotros somos especialistas en el medio rural, en los pueblos más pequeños. Tenemos la sensibilidad y el conocimiento suficiente como para dotar no solo de ánimo y fuerza a los representantes legítimos de los pueblos más pequeños sino de presupuesto, dinero contante y sonante para volcarlo en los municipios pequeños”.

Entre los alcaldes asistentes no faltó la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, que como anfitriona mostró su satisfacción por el regreso de estas reuniones tras la pandemia, al mismo tiempo que se mostró “muy contenta por la respuesta de los alcaldes”, además de que “siempre será bien recibida la Diputación y su presidente”. De Paz concluía sus declaraciones señalando que, junto con el resto de alcaldes, “sabemos que tenemos que seguir dando todo lo que podamos a esta comarca”. Asimismo, Iglesias destacaba la “labor encomiable de la alcaldesa de Vitigudino”, por su “constante preocupación por el municipio, que falta hacía”.