Así ve Jonathan Martín a Epassy, el ex del Guijuelo que ha debutado en el Mundial con Camerún: "No daba ni un ruido"

El Mundial siempre deja alguna perla que contar y la última ha sido el debut en el torneo de Devis Epassy, portero internacional por Camerún y con pasado en el CD Guijuelo. De este modo, en su primera aparición en Qatar 2022, tras el escándalo de André Onana, que ha abandonado la concentración con su selección por motivos disciplinarios, el exchacinero ha empatado con Serbia en el partido más loco hasta el momento (3-3).

Entre tanto, SALAMANCArtv AL DÍA se ha puesto en contacto con Jonathan Martín, el director deportivo de la institución salmantina en la actualidad, para que hablase de su figura al haber compartido el vestuario del Municipal Luis Ramos a lo largo de la temporada 2014/2015: "Ya han pasado unos años desde que coincidió en Guijuelo conmigo, pero sí que le recuerdo perfectamente. Fue un portero que nos llamó mucho la atención por las características que tenía pese a su corta edad: la altura, la rapidez bajo palos o la explosividad en las acciones. Siempre intentaba sacar el balón jugado y lo hacía de forma correcta, pero también tenía un buen golpeo en largo. No acabó jugando la temporada y en invierno se firmó a Felipe Ramos".

En lo personal, el exdefensa ha indicado que tiene "buen recuerdo de él y se adaptó bien al vestuario. No daba ni un ruido y el idioma le podía jugar malas pasadas en el campo al ser una posición en la que se necesita muchísima comunicación. Estoy sorprendido de verlo jugar en el Mundial, igual que con otros compañeros que lo he comentado. Se fue jugar a otros países al irse de Guijuelo y le había perdido la pista. Era buen chico y me alegro por él. Ojalá pueda jugar más partidos en un Mundial".