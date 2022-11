Medio millar de personas alcanza la meta de la igualdad en las calles mirobrigenses

El recinto amurallado mirobrigense fue escenario en la mañana del domingo de la X Ruta Urbana contra la Violencia hacia la Mujer promovida al hilo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres (que apareció en el calendario el viernes) por el Movimiento Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia de Ciudad Rodrigo, que está integrado por 18 entidades de todo tipo (instituciones públicas, asociaciones de diversa índole y varios centros educativos).

Esta Ruta Urbana contra la Violencia hacia la Mujer volvió a suscitar un año más un gran interés, tomando parte en la misma medio millar de personas (exactamente 495), una cifra en la línea habitual (el récord son los 545 participantes del año 2019), favorecida por la buena meteorología (lució el sol durante toda la mañana acompañado de una agradable temperatura).

Todas esas personas tuvieron que acercarse en primer lugar a los soportales de la Plaza Mayor, donde miembros del Club Deportivo Cazahítos repartieron los mapas en los que estaban señalizados los puntos donde se encontraban los stands de 17 entidades del Movimiento (no tuvo stand propio la Policía Local, que participó en la Ruta integrada en el del Ayuntamiento).

A partir de ese momento, fue turno para que los participantes (en familia o en grupos de amigos) fuesen en busca de esos 17 stands, para que cada entidad les pusiese en el reverso del mapa una pegatina consistente en una señal de alerta contra la violencia de género, con mensajes como No toleres que te controle, Rompe tu silencio, no estás sola o La violencia no es un signo de amor.

En lo que respecta a la distribución callejera, y por orden numérico, el Centro de Educación de Personas Adultas José Tomás de Mazarrasa estuvo en la Plazuela del Conde; Afecir, en la Plazuela de Herrasti; el IES Tierra de Ciudad Rodrigo, junto al depósito de aguas; Civitas, en el Campo del Pozo; la Diputación de Salamanca, junto al Palacio Episcopal; Cruz Roja, en la trasera de su sede; el Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa, enfrente de su sede de la calle Velayos; Ampli, en el centro de la calle Madrid; ARCIU, a las puertas del Teatro Nuevo; el IES Fray Diego Tadeo, en la Plazuela del Buen Alcalde; la Guardia Civil, junto al Verraco; Fevesa, en el Registro; Amanecer, en la Plazuela de Amayuelas; el Colegio Miróbriga, en la Plazuela de San Salvador; el Equipo de Orientación Psicopedagógica de la Junta de Castilla y León, junto a la entrada al Parador; Cáritas, en La Colada; y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en la Plazuela Dámaso Ledesma.

Varias de esas entidades dotaron a sus stands de importantes elementos ornamentales, destacando como se puede ver en la galería las instalaciones montadas por el IES Tierra de Ciudad Rodrigo (con una estructura que han tenido estos días en su hall), el IES Fray Diego Tadeo, el Colegio Miróbriga o Cáritas, que tuvo unos árboles en los que cualquier persona pudo colgar frases en torno a la conmemoración. Mientras, en el caso de Cruz Roja, se invitaba a hacer un puzzle y a hacer una encuesta mediante un código QR.

Asimismo, numerosos puestos de los instalados repartieron entre los que fueron pasando caramelos, piruletas, marcapáginas, globos, pulseras o bolígrafos. Además, el puesto del IES Fray Diego Tadeo tuvo a la venta, al precio de 1€, los llaveros que ha elaborado la AMPA y el grupo Fraygualdad con el lema #buscandolaluz. Junto a esos pequeños obsequios, todos los participantes recibieron al inicio de la Ruta, junto al mapa, una bolsa de tela morada con el lema No es No.

Una vez los participantes tuvieron puestas en su mapa las 17 pegatinas con forma de señal de tráfico, debieron regresar a la Plaza Mayor, para que les colocasen la última pegatina, en este caso rectangular, con el lema La meta es la igualdad, para así dar por finalizado el mapa. Hay que apuntar que toda la mañana en el ágora mirobrigense fue animada por Chuchi Caridad como speaker (el evento contó con la colaboración de Electricidad Madruga).

Finalizado el tiempo dado para recorrer los 17 stands (hora y media), los responsables de los mismos también se acercaron a la Plaza Mayor, para asistir a la lectura del manifiesto del Movimiento Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia en torno al 25N, que este año fue leído por la antigua concejala del Ayuntamiento mirobrigense Rosa Esquivel (bajo su responsabilidad se abrió la Casa de la Mujer -posteriormente Espacio Municipal para la Igualdad- y se elaboró el 1º Plan de Igualdad de Ciudad Rodrigo). Como cierre, hubo un sorteo de regalos entre los participantes a partir de los números que figuraban en los mapas.