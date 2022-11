José Manuel y Pepo dan nombre a la merecida victoria del Ciudad Rodrigo ante el Betis

Los mirobrigenses acabaron pidiendo la hora por no cerrar el marcador... y por un ‘descuento mundialista’ sin ningún sentido

El Ciudad Rodrigo CF ha reaccionado al doble tropezón que sufrió ante Zamora B y Benavente de la mejor posible: encadenando por 1ª vez en esta liga tres victorias consecutivas. Después de ganar en las semanas previas como era esperable (por la posición clasificatoria de sus rivales) a Fabero y La Pedraja, en la tarde dominical hizo lo mismo en el Francisco Mateos ante un equipo de rango superior, el Betis CF, que está en la parte media de la tabla, aunque con ‘trampa’, ya que es producto de ser el rey del empate (llevaba 6 en 11 jornadas).

En tierras mirobrigenses, estuvo cerca de lograr también en los ultimísimos instantes una igualada que hubiera sido totalmente injusta para el Ciudad Rodrigo, que fue superior, pero que una vez más pecó de no cerrar el partido (generó ocasiones, pero no las llevó a buen puerto), además de sufrir un ‘descuento mundialista’ en el 2º tiempo sin venir a cuento: 7 minutos de añadido en un partido sin parones de relevancia y con un solo gol (en el Mundial se están añadiendo 30” por cada uno por lo que se pierde en la celebración). Este descuento sorprendió aún más ya el colegiado no había añadido ni un solo segundo en el primer tiempo.

Por suerte, Pepo evitó el drama de que el Betis igualase el fantástico gol conseguido por José Manuel, que ha marcado por tercera semana consecutiva (en todos los casos abriendo la lata mirobrigense), además de volver a firmar un nuevo gran partido en la banda derecha. Mientras tanto, en la izquierda, el público del Francisco Mateos vio volver a jugar a Adrián Gallego, que tras regresar al equipo frente a La Pedraja, corrió de nuevo ‘su’ banda en el tramo final del partido. Hay que apuntar que pese a que la tarde estaba muy desapacible (llovió con intensidad durante buena parte del 1º tiempo), el campo registró una notable entrada.

> ASÍ FUE EL PARTIDO

Los primeros 40 minutos del encuentro tuvieron un dominador claro y notorio: el Ciudad Rodrigo, que de forma periódica fue generando ocasiones de bastante peligro, comenzando por una intentona de Maza que envió el guardameta a córner. En otro saque de esquina, en el 12’, botado precisamente por Maza, José Manuel firmó un remate de cabeza que se fue por muy poco al lado del palo izquierdo. Ya en el 26’, Maza lo probó con un tiro lejanísimo que parecía no entrañar peligro, pero que el guardameta sacó con apuros a córner por bajo.

También atrapó el guardameta en el 30’ un disparo desde dentro del área de Alberto García, a quién le blocaron acto seguido otra intentona. Con más peligro, en el 37’, Javi Moríñigo remató de cabeza otro córner sacando el balón un jugador del Betis en la misma línea de gol; y al minuto siguiente, José Manuel recuperó el balón y se lo pasó a Sergi, quién lo colgó para Mario quién, de primeras, la empaló fuera.

El gol mirobrigense se resistía, y casi llega uno del Betis en el 40’, que firmó un primer tiro que repelió Pepo, quedando el balón suelto, lo que propició un segundo disparo que el portero mirobrigense envió con un paradón a córner, en cuyo saque remató un jugador sólo fuera.

De vuelta de vestuarios, se vivieron unos 10 minutos iniciales ‘diferentes’, con idas y venidas, en las cuales Rober mandó a córner un pase de la muerte, el guardameta del Betis atrapó un tiro de Jaime, nadie entró a rematar una buena falta botada por Maza, y un disparo del Betis se fue alto. Tras esos 10-15 minutos, el partido se embarrulló un poco, manteniéndose la igualdad, pero con menos fluidez general. Con ese panorama, el Betis rozó el gol en el 61’: botaron una falta por la izquierda hacia al área, donde hubo un remate que Pepo evitó que entrase golpeándolo con la mano, llegando una segunda intentona, que también se sacó.

Justo tras ese susto llegó el único gol del partido, en el 63’, en una buena acción mirobrigense: Mario recuperó el balón por la izquierda, se lo pasó a Alberto García, quién a su vez lo cedió a Jaime, que vio llegar a José Manuel, quién desde más o menos la frontal armó un tiro raso imparable. El gol le dio tranquilidad al Ciudad Rodrigo, aunque el Betis logró encerrar un poco en su campo a los mirobrigenses.

Por suerte, apenas tuvieron una opción clara (un balón colgado casi desde el medio del campo que fue rematado de primeras por encima del larguero), entrándose en una fase en la que el Ciudad Rodrigo pudo sentenciar. La opción más clara fue en el 76’: Isma recuperó el balón, dejándoselo a Alberto García, que estando solo hizo un remate de primeras frente al portero, que éste logró tapar. Tras sendas buenas jugadas de Isma y Sergi que concluyeron sin tiro, Dylan colgó un balón en el 86’ que Isma remató de primeras encontrándose con un paradón.

El Ciudad Rodrigo no pudo cerrar la contienda, y al final tocó pasarlo un poco mal, desbaratando Rober una acción por la izquierda en el 88’, despejando Pepo con las manos un lanzamiento de falta en el 92’, y cortando Javi Moríñigo dos balones en el 93’. Parecía acabado, pero el árbitro debe haber visto muchos partidos del Mundial (en los que se están eternizando los descuentos) y así en el 95’ un jugador del Betis pudo firmar un enorme disparo lejano que, cuando iba camino de la escuadra derecha, Pepo envió con un despeje a una mano a córner.

El último susto, ya en el 97’, llegó en el lanzamiento del mismo (con subida del portero incluida), ya que el Betis lo remató con peligro, pero por fortuna el balón se marchó fuera. Ahí sí ya llegó por fin el pitido final, tardando el Ciudad Rodrigo algún que otro segundo en celebrar la victoria al estar todavía recuperando el aliento de esos sustos finales. La victoria era clave para continuar en la 3ª plaza liguera, ya que han ganado buena parte de los equipos de arriba (sí se recortan un par de puntos al líder, que no pasó del empate).