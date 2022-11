Qatar ya ha ganado el mundial

Bueno, pues ya tenemos aquí, inundándolo todo, el Campeonato de Mundo de Fútbol Qatar 2022.

Recuerdo que, el ya lejano mes de abril de 2015, mi colaboración en esta sección se tituló ¡No en mi nombre! Y me ratifico en el párrafo con el que cerré aquel texto: Si las cosas no cambian, yo no veré ni un solo minuto de dicho acontecimiento. Me sentiría avergonzado de participar, de cualquier modo, en un evento construido sobre violaciones de derechos, desigualdad de género y sumisión al dinero. Por eso no me siento representado por nuestra selección de fútbol. No estarán allí en mi nombre. Aquel año, incluso inicie una recogida de firmas en www.change.org, para que se rectificara la decisión, pero apenas lo apoyaron 100 personas.

Hoy, 8 años después, nada ha cambiado, ni hay ya tiempo de que lo haga. Únicamente, como tibia objeción se afirma que es un mundial polémico ¡Vaya simpleza! También algunos gestos de repulsa. alguna frase suavecita para no molestar demasiado y ciertas razones y escusas estúpidas y difícilmente justificables. Sólo tres ejemplos.

Empecemos por Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), es decir el máximo responsable: ¿Cuántas empresas europeas ganan dinero aquí o en otros países de la zona y se han preocupado de los trabajadores? Ninguna. Igual ganaban menos si lo hacían. ¿Que lo hagan otros que violan los derechos humanos de todos, acaso puede justifica que usted lo hagan?.

Seguimos con una ‘perla’ de nuestro seleccionador nacional respondiendo a la única pregunta que en rueda de prensa le hicieron sobre los derechos humanos en Qatar, la única entre más de 90: Ojalá la calidad de vida de todas las personas pueda ser mejorable en el mundo, pero ese no es mi trabajo; ¿entonces de quién es señor Luis Enrique?. Y añade no soy político, no tengo capacidad de decisión. Pues señor mío, a estas alturas debería saber ya que el fútbol es hoy un inmenso negocio, y los negocios son política, así que ¡a que coño espera (con perdón), para meterse en ella! ¿Es ese el ‘juego limpio’ que quiere transmitir a los jóvenes?

Por último, hay quien dice que se debe respetar la cultura del país. Un matiz y un par pregunta, para estos. El matiz. Qatar, en mi modesta opinión, no era hace 8 años un país a uso y respetable, como no lo es hoy, porque no todo en esta vida es respetable, sí sé que hay otros muchos, pero estamos hablando hoy de este. Porque Qatar es la “propiedad privada” de una pocas familias que ostentan un poder absoluto sobre todo y sobre todos, con el beneplácito de la Comunidad Internacional casi al completo. Las preguntas ¿les parece que hay que ‘respetar’ la pena de muerte en Arabia Saudí, donde se celebrará, si nadie lo remedia, la Supercopa de España de 2023 en enero del próximo año? ¡La supercopa de España, señores! Y una más, ¿Son también partidarios de ‘respetar’ la ablación[1], que no se castiga y se practica en los Emiratos Árabes donde se celebró el pasado día 20 un gran Premio de Fórmula 1 y tendrá lugar en diciembre el Campeonato Mundial de Tenis, torneo de exhibición de individuales masculinos y femeninos con suculentos premios en dólares. También me perderé todo esto.

Qatar no tiene, ni firmados ni ratificados, prácticamente ninguno de los instrumentos internacionales para la protección de los Derechos Humanos. Ni los de derechos de la mujeres, ni de los niños, ni contra la pena de muerte, la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, ni sobre la protección de los trabajadores migrantes y sus familiares, ni sobre la eliminación de toda forma de Discriminación Racial. Es un cortijo, una propiedad privada donde continúa vigente el sistema kafala, que permite a los jefes controlar los pasaportes y los visados de los obreros que trabajan allí y prohíbe cualquier asociación sindical.

Qatar sólo tiene petrodólares y eso no sólo le ha permitido adjudicarse el mundial de fútbol, también imponer la fecha de celebración para evitar las extremas temperaturas que sufrirían los millones de visitantes que espera, obligando a todas las instancias del fútbol, otras también, a nivel mundial a modificar de forma drástica los calendarios deportivos, y es que la pasta gansa se impone a la sensatez y la coherencia. Según el señor Platiní, ex futbolista francés, celebrar el acontecimiento entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre es la única solución viable para proteger la salud y la seguridad de los jugadores ¿Y la salud y la seguridad de los trabajadores que llevan años trabajando y muriendo además de soportar los 50º que afectarían a las estrellas del balón pie?

¿Dónde está ese juego limpio que tanto predican los dirigentes y jalean los jugadores? ¿Qué quieren decirnos con esas campañas contra la violencia de género o con esa frase que figura en la página Web de la Asociación de Futbolistas Españoles donde se puede leer: Protege nuestro deporte, se honesto.

En estas cosas creo que los Presidente, Directivos, futbolistas, así como los poderes públicos y privados; tiene una gran responsabilidad. Pero también tenemos una buena parte de ella los ciudadanos porque al callar, participamos con una complicidad silenciosa e indigna, con unos regímenes sociales y políticos, que son a todas luces impresentable. Yo sigo creyendo que algo se puede hacer, el caso es querer.

¡Qué fáciles son los acuerdos cuando se trata de recaudar dinero y que difícil cuando hay que soltarlo o recortar beneficios! Esto es evidente si comparamos la concesión del mundial a Qatar y la última Cumbre sobre Cambio Climático (COP27) recientemente finalizada sin apenas avances y eso que en ello nos va el futuro de las siguientes generaciones.

Yo, en estas próximas semanas me reconfortaré recordando las lúcidas palabras de mi admirado Eduardo Galeano: Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Porque todo esto ya está olvidado, ya es pasado, lo fue desde el momento que el balón comenzó a rodar. Qatar ya ha ganado su mundial y el mundo del fútbol aplaude, nosotros, como Humanidad, hemos perdido.

[1] Mutilación genital femenina que se realiza a una mujer o a una niña con el objeto de alterar o lesionar sus órganos genitales sin que existan razones médicas que lo justifiquen. Casi siempre implica la extirpación parcial o total de los genitales externos