Levantado en el centro de la calle Madrid el árbol que decorarán los niños

Después de que la tienda de Antigüedades Arte Casa Palacio encendiese la mecha hace unos días situando varios elementos a la puerta del establecimiento (se pueden ver en la galería), la calle Madrid de Ciudad Rodrigo dio en la mañana del jueves su primer gran paso hacia la Navidad 2022, coincidiendo con el pistoletazo de la misma en todo el mundo, al hacer acto de presencia Papá Noel en el emblemático Desfile del Día de Acción de Gracias de Nueva York (este año estuvo acompañado hasta por Mariah Carey y su All I want for Christmas is you).

Este primer gran paso navideño de la calle Madrid ha sido el despliegue, por parte de operarios municipales y de Electricidad Casado, de todos los elementos ornamentales que dependen del Ayuntamiento. Así, por un lado, se colocaron las estructuras de iluminación (repiten las de los últimos años), y por otro lado, se montó en el centro de la vía el árbol navideño propiedad del Consistorio.

Tal y como anunció hace unos días la Concejalía de Infancia, los niños mirobrigenses podrán adornarlo a partir del miércoles 30, enganchándole elementos (deben ser pequeños adornos navideños como estrellas, campanas, muñecos de nieve o ángeles, hechos con materiales reciclados resistentes a las inclemencias meteorológicas). También se dará la próxima semana el segundo gran paso hacia la Navidad de la calle Madrid, la colocación de la ornamentación que están preparando estos días comerciantes y vecinos, que promete sorprender.