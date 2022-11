La historia del pique de los hermanos Moreiro en el Piensos Durán Albense - Unionistas FS: "Fue un orgullo y muy especial"

El fútbol sala charro sigue dejando buenas historias que contar y una de ellas es la de los hermanos Moreiro Barco, dado que Adrián, de Unionistas FS, y Sergio, del Piensos Durán Albense, se han enfrentado recientemente en el derbi de Segunda B y cuyo marcador fue de 4-4 en el Municipal de Alba de Tormes. Por ello, ambos protagonistas han contado cómo vivieron un precioso partido a SALAMANCArtv AL DÍA y han mostrado su cara más desenfadada.

"Estuvimos hablando de cómo había ido todo en la grada y nos quedamos bastante rato sacándonos fotos con la familia. Teníamos mucha ilusión y es cierto que en pista no coincidimos mucho rato, pero sí que hubo un momento de mirarnos fijamente durante un córner. No creo que muchos hermanos tengan la oportunidad de jugar en contra en una categoría como Segunda B", ha empezado diciendo Adrián. Mientras, Sergio ha comentado que "un derbi siempre apetece y más si es en casa, pero existía el plus de jugar contra mi hermano y era la primera vez que lo hacíamos. Se ha juntado todo y ha sido muy especial. Es un orgullo para todos los de casa".

Precisamente, el instante en el que ambos se han dado cuenta de lo que han logrado ha sido en ese saque de esquina: "Recordamos las cosas que hemos vivido, los esfuerzos realizados y todo lo que ha pasado desde los tres o cuatro años. No podemos olvidarnos de nuestro padres, de los tiempos en los que nos llevaban a los entrenamientos, los veranos de ir y volver al pueblo. Fue un momento de decir 'bua, ¡está pasando de verdad!'. La familia es muy futbolera y todos los primos han jugado, por lo que se desplazaron nuestros padres, la abuela, un tío, los amigos... y mucha gente se quedó con ganas de ir a vernos al no poder por diferentes motivos personales".

No obstante, no todo son buenas palabras de los hermanos, puesto el pique ha estado a la orden del día. Así, Sergio ha indicado que "el que me conoce sabe que yo vacilo mucho (ríe), pero no quería seguirme el rollo. En el calentamiento coincidimos en la misma banda y fui corriendo a desconcentrarle", por lo que Adrián ha explicado la situación: "Desde que acabó la jornada anterior ya me llegaron mensajes suyos por el grupo de la familia para tirarme pullitas. Le gusta mucho picar y me dijo 'voy a marcar y te lo voy a celebrar'. De hecho, yo tenía unos balones al lado mío, él llegó corriendo y les dio una patada para decirme 'aquí estoy', aunque no le hice mucho caso. Luego en el famoso córner le decía 'tira, tírame a dar' (bromea)".

EL SUSTO

Pese a lo divertido de la historia, no todo el encuentro fue un camino de rosas por la lesión de Sergio: "Sentí rabia porque en un derbi tienes muchas ganas de jugar, intenté volver a salir... pero fue imposible. Es una pena. El momento que llevas esperando tanto tiempo se chafa y así es esto del deporte dentro del fútbol sala. Tengo un esguince de ligamento interno bastante grave y el menisco un poco tocado; me llevo tratando todos estos días, me infiltrarán plasma y a ver si el 'finde' que viene está todo bien". Entre tanto, Adrián ha confesado que se llevó un buen susto con un "claro que me preocupé y miré varias veces de reojo para ver si volvía a salir a la pista... pero enseguida me metí en el partido de nuevo para buscar los tres puntos".

En definitiva, la familia Moreiro Barco no se ha conformado con el primer duelo entre ambos familiares del curso, sino que ya se ha empezado a pensar en la segunda vuelta con La Alamedilla de por medio. "Esperamos que gane el mejor y sea igual de bonito", han finalizado el '7' y el '6' de cada equipo.