El IES Tierras de Abadengo celebra Santa Cecilia con un concierto

El IES Tierras de Abadengo de Lumbrales celebró el día 22 de noviembre la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un concierto organizado por Sergio Caballer López, del Departamento de Música, en el que participaron profesores y alumnos. Andrés García del Arco (alumno de 4º ESO) comenzó amenizando el acto con su gaita y tamboril. A continuación los alumnos de 2º y 3º ESO interpretaron el Canon de Pachelbel, Tacones rojos de Sebastián Yatra y Feel this moment.

Posteriormente actuaron los alumnos que estudian música, tres chicas de 2º de la ESO. Leonor Román Hernández interpretó con el violín el tema Talking to the moon, Mercedes García del Arco tocó al piano la canción Arcade y Ángela Guerrero Cámara interpretó con su guitarra el tema Me voy a morir de tanto amor.

El concierto concluyó con la actuación de la Teacher´s Rock Band, un grupo integrado por tres chicos del IES -Paula, Álvaro y Sergio- que animaron el ambiente con clásicos del rock como Sweet child of mine, Highway to hell y Smoke on the water.

Esta iniciativa ha tenido una gran acogida y recepción por parte del alumnado, el profesorado y el equipo directivo, que felitó a todos los participantes y agradeció al profesor de música su motivación, dedicación y esfuerzo en la organización y realización del evento.