PSOE y Ciudadanos reclaman que haya continuidad en las actividades para jóvenes

Nada más concluir el debut de España en el Mundial de Fútbol, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró una sesión ordinaria de Pleno, en la que ese Mundial estuvo presente, ya que el concejal de Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común, Alfredo de Miguel quiso hacer una “reflexión” para “quejarme de lo poco que nos quejamos (sic) cuando hay una celebración como el Mundial, basada en la corrupción, la explotación laboral y la homofobia”. A modo de ‘contestación’, el alcalde Marcos Iglesias dijo que el desarrollo futbolero “no exime de las críticas al régimen”, mencionando que “esperemos que España pueda ganar este Mundial”.

Añadiendo Alfredo de Miguel que “no me parece que haya que llevar el Campeonato” a un lugar como ese, Marcos Iglesias concluyó que “si estuviera en mi mano, se haría en Ciudad Rodrigo el próximo Mundial”. Ese fue el punto y final de un pleno de 56 minutos de duración en el que el interés estuvo en el turno de ruegos y preguntas, ya que los puntos especificados en el Orden del Día apenas tuvieron enjundia. En concreto, se aprobó delegar en Regtsa la tramitación de expedientes de ejecución subsidiaria (tras ofrecerse Regtsa), se dio cuenta del estado de ejecución del Presupuesto Municipal durante el 3º trimestre del año, y se aprobó por asentimiento el bautismo como Paseo de la Constitución del paseo industrial verde.

Ese Paseo volvió a aparecer en el turno de ruegos y preguntas (que tampoco dejó grandes titulares), ya que la concejal socialista Carmen Lorenzo mostró su preocupación por los “importantes charcos” que tiene (se preguntó si solo va a quedar para “los días soleados”). El concejal de Obras, Ramón Sastre, contestó que ya se han dado cuenta, pero que “la obra está por terminar” (falta retirar unos postes, pisar la zahorra, rellenar, etc.).

También sigue en marcha la obra de la Avenida de España, aunque ya está culminada la cuestión por la que preguntó Joaquín Pellicer: la solución que se le ha dado al colector del Regato Torbequille, que ha sido introducir un tubo en su interior para separar aguas sucias de aguas pluviales, mostrando su preocupación por el hecho de que en el pasado el colapso del colector ha generado inundaciones en las calles Santa Elena o Libertad (“se le está quitando capacidad al colector y puede generar atranques”). Ramón Sastre defendió que es la solución propuesta por los técnicos: “si a mí me dice un técnico que no hay problema, no voy a hacer otra cosa” (“nadie ha venido a decirme que eso no se podía hacer o era un error”). En todo caso, se remitirá a Joaquín Pellicer el informe que ha solicitado sobre la capacidad del colector.

Joaquín Pellicer se interesó asimismo por la situación del camino de bajada de la Cuesta de las Higueras, después de que la propiedad ‘de abajo’ haya transmitido su intención de vallarlo para impedir el paso (denuncian que sufren el lanzamiento de objetos, además de mostrar su temor por el hecho de que se pueda producir una caída), alegando que, según las escrituras que tienen, el camino es de su propiedad. Joaquín Pellicer expuso que ha remitido información en la que se demostraría que el camino era público (un plano de 1800), creyendo que hubo “dejación para que dejase de ser público” a efectos de propiedad.

El concejal de Ciudadanos reclama en concreto que se produzca un deslinde del camino, para que vuelva a ser totalmente público, explicando Marcos Iglesias que “las gestiones se han iniciado, y se está buscando documentación, porque el problema es grande”. Así, “los técnicos lo están estudiando”, enfocándose en todo caso (teniendo en cuenta la existencia de las escrituras) a la posibilidad de reivindicar un “derecho de paso” sobre ese camino: “como somos conscientes que la población pasa por ahí, hay que buscar” un fundamento jurídico para defenderlo.

Otra cuestión que se está “estudiando” es la nueva licitación del servicio de limpieza viaria de Ciudad Rodrigo, por la que se interesó Jorge Labajo. Alegando que el asunto no se resolvió bien en la anterior legislatura, Marcos Iglesias pidió a la oposición que sean “sensibles” ante el volumen de contratación que tiene el Ayuntamiento, mostrando eso sí su vocación “sin duda” de sacarlo a licitación (elaborando los pliegos una empresa externa), porque es una cuestión “necesaria, pero no urgente”, ya que además “el servicio se está prestando con calidad”. Jorge Labajo replicó que “somos sensibles, pero esto lleva más de dos años, y algo se podría haber hecho”, más aún cuando “se dice que hay que externalizarlo; ya se podría haber hecho”.

El tercer asunto que se trató en el Pleno que está pendiente de resolver es la situación de las actividades en materia de juventud. Begoña Moro expuso, uniéndose posteriormente Soraya Mangas (que iba a preguntar por lo mismo), que tras el coronavirus se ha ido retomando la normalidad, pero “en Juventud no hay continuidad” en materia de actividades, preguntándose por ejemplo dónde está el Plan de Juventud que se hizo en la anterior legislatura, o porque sólo hubo una excursión a Madrid como celebración de Halloween. Sobre este último punto, la delegada de Juventud, Paola Martín Muñoz, defendió que es una actividad costosa que este año han ampliado tras haber sido muy demandada en años previos.

En lo que respecta al área en general, Paola Martín Muñoz reconoció que “ha habido un parón” tras finalizar las acciones que llevaron a cabo los alumnos de la acción Culture 27, ya que en estos momentos no hay técnico de Juventud (respecto a ello, indicó que se está trabajando en las bases de la convocatoria). Además, mencionó que va a haber una programación navideña para jóvenes como el año pasado, y que ha hablado con las asociaciones de jóvenes para que propongan cosas. Begoña Moro replicó que “ya es hora, ya toca”, lamentando que “no haya continuidad, sólo hechos aislados”.

El único tema ‘cerrado’ que se trató en el turno de ruegos y preguntas fue la participación de Ciudad Rodrigo en INTUR. Tras desvelar Soraya Mangas que se habían enterado de que esa participación surgió a última hora, Beatriz Jorge Carpio explicó que efectivamente ha sido así, ya que en principio se había decidido “sacrificar” esta Feria al ser cercana, pero les llamaron desde la propia Feria para ofrecerles unas mejores condiciones en lo que a precio y ubicación se refiere, por lo que aceptaron. Sin embargo, esta vez no fueron de la mano de Almeida como es habitual, ya que esta localidad tenía ocupado esos días con un evento sobre caballos.

Al Ayuntamiento le ha costado 2.000€ el ‘suelo’ en INTUR, a los que se suman otros 2.000€ de gastos de diversos costes. Soraya Mangas aseguró quedarse “impactada” por la respuesta, ya que “me alegro como mirobrigense, pero me preocupa como castellanoleonesa” (por si esas mismas condiciones se le habían ofrecido a otros lugares), Beatriz Jorge Carpio indicó que “no entiendo qué problema hay con que Ciudad Rodrigo se beneficie”.