No es solo cuestión de suerte

Se suele definir a la suerte como el resultado positivo o negativo de un hecho poco probable. Se puede percibir de dos maneras: buena y mala. Yo soy de los que piensan que la suerte es de los audaces. De los que la buscan y ponen los medios para conseguirla.

Tras el empate del Salamanca UDS el domingo frente al filial de Mirandés, muchos aficionados achacaron a la mala suerte de los salmantinos el resultado del encuentro. Respeto su opinión, aunque esta vez no la comparto. Desde luego los charros merecieron más, pero no fueron audaces ni pusieron todo de su parte para conseguir la victoria.

Los blanquinegros se adelantaron en el marcador en los primeros minutos tras una gran acción de Pablo de Castro a la salida de un córner y dominaron a placer casi toda la primera parte. Si el Salamanca no consiguió aumentar la cuenta es porque perdonaron, fallaron y no supieron aprovechar las oportunidades de superioridad que crearon. No por mala suerte. Gustavo, Alvarito y en especial Joel tuvieron ocasiones para aumentar la cuenta. En el futbol, el 99% de las veces, el que perdona, no gana. Y así fue. Al filo del descanso, un nuevo error en defensa de Pablo de Castro ponía el empate rojillo en el marcador.

El segundo tiempo fue un quiero y no puedo de los locales. Los burgaleses se dedicaron a dejar pasar los minutos y poner nerviosos a los salmantinos. Un clásico. Souley mal, andando y con falta de actitud. María tardó en mover el banquillo y no dio con el revulsivo. No se entiende que con el poco bagaje ofensivo que tiene este equipo, Gabri, siendo el máximo goleador, empiece de inicio en el banquillo. Bien es cierto que lo que jugó no lo hizo mejor que Joel. Nadie tampoco entendió el cambio de Peli, que estaba siendo de los pocos destacados. Falló el centro de campo en general. El Salamanca lo intentó hasta el minuto 97. Al final se perdieron dos puntos que dejan a los de María en tercera posición y a cinco del líder, el Astorga.

Los maragatos visitan el Helmántico el próximo domingo a las 16 horas. Un horario poco apetecible a priori y un duelo dónde el Salamanca UDS debe ganar si quiere tener intactas sus opciones de acabar líder en el mes de abril. El rival llegará a tierras charras con una hoja de servicios casi inmaculada. En 10 jornadas, solo han cedido un empate frente al Ávila y tienen el doble de goles a favor que los charros. Los de María deberán salir al 100% y no cometer errores. Desde luego, este partido puede decidir el futuro blanquinegro.

El club debe movilizarse, sacar alguna promoción e incentivo y jugar la baza de ser local y de tener a su afición en casa. Es vital que el Helmántico tenga una buena entrada el domingo para, entre todos, empujar y conseguir una victoria que, desde luego, marcará el rumbo de la competición.

Por cierto, el estadio sigue sin videomarcadores y sin un triste cronómetro visible desde el terreno de juego. El domingo me di cuenta de que es un hándicap muy negativo para nuestros propios jugadores. Se debe de hacer algo, aunque sea de manera temporal. Es importante conocer cuánto falta y manejar los tiempos. También cuidar pequeños detalles como el de arreglar el cristal de la sala de juntas que da a la carretera de Zamora.

Se viene semana de trabajo, de buscar la suerte y de aprender de los errores. Por supuesto, también de poner todo lo mejor de cada uno y demostrar quién manda en la competición. Ojalá en el Salamanca UDS se cumpla aquello de que cada desgracia que se encuentra en el camino, lleva la semilla de la buena suerte del mañana.