La instalación de puestos carnavaleros de comida en el centro histórico sale también a licitación

Continuando con los preparativos para la organización del Carnaval del Toro 2023, la Comisión de Urbanismo, Obras e Instalaciones, Jardines y Ferias Ganaderas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha aprobado en una reunión mantenida esta semana el pliego de condiciones para regular la autorización de puestos de venta ambulante y de expedición de bebidas y comidas durante esos días en las calles mirobrigenses.

A diferencia del año pasado, cuando esta licitación no se puso en marcha hasta enero porque la realización del Carnaval 2022 estuvo en el aire hasta esas fechas, este año se siguen los plazos más o menos tradicionales. Aunque el pliego de condiciones como tal no ha sido publicado todavía (y por ende aún no se pueden presentar solicitudes), la delegada de Comercio del Ayuntamiento, Laura Vicente, ha dado algunas pinceladas sobre esta nueva licitación.

La principal novedad respecto a Carnavales anteriores es que este año sí se licita el derecho a instalar puestos de comida en el centro histórico, que prácticamente se venían renovando automáticamente (mediante adjudicación directa) año tras año. Lo que no varía es el número de puestos de este tipo que habrá en el recinto amurallado, 3, y tampoco sus ubicaciones: en la Plazuela del Conde (junto a la calle Cáceres), en la Plazuela del Buen Alcalde, y en la calle Jazmín (que es la vía que conecta ambas Plazuelas).

Respecto a los otros puestos de venta ambulante tanto dentro como fuera de murallas (de marroquinería, bisutería, textil, calzado, mercería, uso doméstico, juguetes, artículos de ornato y de bazar, regalo, artesanía o golosinas), no hay novedades respecto al Carnaval anterior, según indica Laura Vicente, manteniéndose de este modo las zonas establecidas y el número de puestos de cada una.

Así, salen a licitación 94 huecos en el Parque de La Glorieta (en su paseo central y en el entorno del Monumento al Garrochista), 57 en la Plazuela del Conde, 41 en la Plazuela del Buen Alcalde (incluida la calle Jazmín), y 2 en la Avenida de Yurramendi (nada más salir de las Puertas de Amayuelas), totalizando 194 huecos de 4 metros cuadrados cada uno. Hay que recordar que el año pasado se acabaron por adjudicar 204 huecos por los que se repartieron 72 puestos de diferentes dimensiones.