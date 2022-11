El lobo reaparece en Monleras para cobrarse tres ovejas y un cordero en un nuevo ataque

Mes y medio después del último ataque registrado en esta localidad, el lobo regresaba la pasada madrugada a Monleras para cobrarse la vida de al menos tres ovejas y un cordero, según señala su propietario y a la postre alcalde de la localidad, Ángel Delgado.

Con este último ataque son ya 52 bajas las que ha sufrido la explotación de ovino del regidor, por lo que el hartazgo a una situación que se prolonga ya a año y medio va en estrecha consonancia con la desesperación que siente ante la impotencia de no poder evitar los ataques y conciliar por fin el sueño por las noches.

Aunque los ataques habían cesado en Monleras desde el pasado 27 de septiembre, el lobo no ha dejado de matar en la zona, pues Ángel Delgado señala que durante este tiempo se han reproducido varios ataques a terneros en la finca de La Campana, perteneciente al término de Villaseco de los Reyes y colindante con Monleras.

Según el recuento realizado por el alcalde, son ya más de 360 animales los que han sido víctimas del lobo en la zona comprendida entre Trabadillo y Almendra, por lo que entiende que “esto no es quejarse por quejarse, que 360 ovejas es un rebaño, y están desapareciendo las ovejas. Soy el primer defensor de todas las especies, pero todo en su justa medida”.

Para Ángel Delgado “alguien tiene que poner freno a lo que está sucediendo, yo no puedo soportar la existencia de un animal por mi cuenta porque yo vivo de esto. Por mucho que paguen, no puedo reponer ovejas para que venga otro día el lobo y acabe también con ellas. Estamos hablando de una forma de vida y de producción, y si eso no entra en la cabeza de los dirigentes, que se vayan a su casa y dejen de hacer para lo que no están capacitados. La gente que está en un despacho asesorada por no sé quién, puedo entender que se equivoquen, pero después de todo lo que está pasando, de las voces y el ruido que se está metiendo, no puede ser que no sepan que se han equivocado. Así que si hay que meter más ruido, meteremos más ruido. Vamos a movilizarnos y darle voz a este problema para evitar que el ruido se quede por el camino y no llegue a Madrid”.

A este hartazgo, por la intranquilidad que supone vivir cada día y cada noche con el temor de que cuando vayan a la parcela pueden encontrarse una nueva ‘masacre’ en su rebaño, se suma la tardanza en el cobro de las indemnizaciones, que en el caso de Ángel Delgado hasta la fecha únicamente ha obtenido la resolución del primer ataque denunciado a primeros de septiembre, aunque por el momento no le han sido abonado los daños.

Este y el resto de ganaderos afectados por ataques de lobo, consideran las indemnizaciones algo secundario y menos importante que poner fin al problema, cualquiera estaría dispuesto a renunciar a compensaciones económicas si finalmente se les garantizara que podrían dormir tranquilos, porque las indemnizaciones que perciben están siempre por debajo del daño que ocasiona el lobo, que no es solo material, pues a los costes económicos que supone la reposición de animales, el lucro cesante y los gastos veterinarios, se suman los trastornos administrativos y psicológicos que provoca en los ganaderos esta serie de sucesos.