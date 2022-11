El jurado popular declara "culpable" al ‘pistolero de Garrido’

Poco más tarde de las 19:00 horas se conocía el veredicto: "culpable". Después de cuatro días escuchando los diferentes testimonios del acusado, de Belén (la víctima que sobrevivió), así como de los diferentes testigos. También tras escuchar a los expertos, los informes periciales y a la Policía Nacional, E.D.Y. ha sido declarado "culpable por unanimidad" por el jurado popular.

Se le atribuyen tres delitos, un "delito de asesinato con alevosía en la muerte de José María, de un delito de asesinato intentado con alevosía en la persona de María Belén y de un delito por tenencia ilícita de armas". El jurado no aprueba la eximente por problema mental y por los ataques debido a la intoxicación etílica.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este viernes, 18 de noviembre, la cuarta y última sesión del juicio contra E.D.Y., el hombre acusado del tiroteo que ocurrió en la calle Isaac Peral de Garrido en la madrugada del 28 de agosto 2021. Una fatídica noche que se saldó con la muerte de un varón de 52 años de edad y herir de gravedad a una mujer, de 53 años. Ambos recibieron diversos disparos.

E.D.Y. está acusado de los delitos de asesinato con alevosía, tentativa de asesinato con alevosía y tendencia ilicita de armas. Un jurado popular ha sido el encargado de juzgarle. La Fiscalía pide 36 años de cárcel, además de 14 años de libertad vigilada, diez años de alejamiento, diez años de destierro y 472.918 euros de indemnización. Por su parte, la acusación particular, 41 años y 6 meses más 349.225 euros para Belén,

La defensa, por su parte, solicita el ingreso en un centro psiquiátrico, así como 15 años por delito de asesinato consumado, 8 por intento de asesinato en tentativa y un año por tenencia ilícita de armas.

Así ha transcurrido el juicio

Tras las diferentes declaraciones que se han producido a lo largo de la semana ante el jurado popular y el tribunal. E.D.Y., que lleva en prisión desde el día después en el que ocurrieron los hechos, fue el primero en responder a las preguntas de la Fiscalía y de los diferentes letrados. Afirmó que salió con el arma de casa “para suicidarse”, que “no” recuerda los hechos porque “si hubiera sido consciente no estaríamos aquí”. Sin embargo, pidió “perdón a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a mi familia”.

El segundo día fue turno para Belén, la mujer que recibió diferentes disparos aquella madrugada pero que logró sobrevivir. Las balas, de las cuales una continua en su cabeza, le ocasionaron importantes secuelas para el resto de su vida. Y aunque “no recuerdo nada” de los hechos, no puede cuidar de su hijo ni volver a trabajar.

Además, un hombre que presenció los hechos desde su balcón fue claro: “le pegó un tiro en la nuca al hombre y calló al suelo. Después continuó con la mujer”.

El tercer día fue el turno para los expertos. Los forenses explicaron que el sujeto “sabía lo que hacía” y que “era consciente en todo momento”. No colaboró en las pruebas psicológicas y “mintió” en la primera declaración.

Durante la mañana del viernes, 18 de noviembre, las diferentes partes leyeron sus informes ante el tribunal y E.D.Y. tuvo la última palabra. “Reiterar mis disculpas a las víctimas, a sus famiiares y hacia mi propia familia. Pongo todo mi patrimonio a disposición de las víctimas y que no pude hacerlo ahsta ahora porque estaba aislado en Valladolid. Alguien en su sano juicio jamás haría eso a unas personas que yo ni conocía, ni me habían dicho nada. Por mi profesión sabía donde estaban las cámaras. Solo un tonto haría eso, al lado de mi casa, en el barrio, y después de los hechos no intente ocultarme".

Tras las últimas palabras del acusado, tuvo lugar la lectura del objeto del veredicto.

Se trata del crimen sangriento más cruel que ha tenido lugar en los últimos años en Salamanca.