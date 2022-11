Las últimas palabras del ‘pistolero de Garrido’: “Pido perdón. Alguien en su sano juicio no haría eso”

E.D.Y., acusado de los fatídicos hechos que ocurrieron en la madrugada del 21 de agosto de 2021 en Garrido, ha tenido la última palabra, en la que ha dicho lo siguiente:

“Reiterar mis disculpas a las víctimas, a sus famiiares y hacia mi propia familia. Pongo todo mi patrimonio a disposición de las víctimas y que no pude hacerlo ahsta ahora porque estaba aislado en Valladolid. Alguien en su sano juicio jamás haría eso a unas personas que yo ni conocía, ni me habían dicho nada. Por mi profesión sabía donde estaban las cámaras. Solo un tonto haría eso, al lado de mi casa, en el barrio, y después de los hechos no intente ocultarme".