Goyo Llorente y el reto del CD Guijuelo - Villareal: "Hay que llenar el Municipal y 2.000 personas es el aforo máximo"

Goyo Llorente, presidente del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de conocer que el Villareal será el próximo rival del conjunto chacinero en la Copa del Rey.

Villareal: "Nos ha tocado un equipo de Primera y con tirón. Estamos satisfechos y es un rival muy difícil porque hace dos años ganó la Europa League. Tiene internacionales y jugadores de sobra conocidos".

El reto: "Se me pasa por la cabeza que hay que llenar el Municipal y atraer al público. Lo malo es que no creo que venga mucha gente de Villareal (bromea). Para la provincia es un equipo que le gusta a la gente y en el tema deportivo no voy a descubrir nada porque tiene hasta gente que va al Mundial".

El CD Guijuelo ha resurgido: "Caímos a la Tercera Federación y nos replanteamos tirar hacia delante entre todos, cada uno con su tarea, y ha salido bien. Estoy muy orgulloso de toda la gente del club".

Podría haberse ido a otro campo si no es por la RFEF: "No era de los que teníamos más claros para irnos fuera, pero la Federación dictaminó que se jugase en el sitio que se empezaba la competición... así que un debate menos (ríe)".

Capacidad en el Municipal: "2.000 personas es el aforo máximo. Algunas más podrían estar de pie, pero con la grada que hay no es suficiente y contamos con seguir con las supletorias. Es un equipo de Primera y tendrá repercusión. Creo que se puede llenar. Luego está el tema de las luces que necesita unos requisitos mínimos por la tele y hay que poner más".

Ambiente: "Hay que buscar alicientes para que la gente venga, hay cosas que hemos aprendido del partido con el Dépor y queremos hacerlo lo mejor posible. Ya hemos empezado a pensar en todo".

Da para seguir soñando: "Todo es posible y en el Municipal nos defendemos bien porque es un arma a nuestro favor. No damos nada por perdido ante el Villareal y la ilusión la tenemos".

Mensaje a Salamanca: "Que no se pierdan ver a un equipazo como el Villareal y nosotros lo daremos todo. También queremos que la gente beneficie al pueblo y ojalá compren nuestros ibéricos (bromea)".