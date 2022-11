Una pista de hielo en la Plazuela del Conde, gran novedad de la Navidad en Ciudad Rodrigo

El alcalde Marcos Iglesias y la delegada de Comercio Laura Vicente presentaron en la mañana del miércoles las principales novedades que tendrá la celebración de la Navidad 2022 en Ciudad Rodrigo, comenzando por el hecho de que se le va a dar una imagen de marca. En concreto, jugando con la forma del recinto amurallado mirobrigense, se va a apostar por promocionar Ciudad Rodrigo –con un nuevo logo incluido- como ‘Estrella de Navidad’, para así “trasladar que es un lugar idóneo como ciudad de Navidad”, en palabras de Marcos Iglesias.

Esa nueva filosofía se va a ‘vender’ desde esta misma semana en la Feria de Turismo de Interior de Valladolid (INTUR), al considerar que la “transformación” navideña de Ciudad Rodrigo “puede ser un gran atractivo para visitarnos”, en palabras de Iglesias. Como otro de los objetivos de la “apuesta muy importante” que se viene haciendo por la Navidad esta legislatura se encuentra que disfruten familias y especialmente los niños, “con un ambiente único, que hace que no se vayan a otros lugares, sino que disfruten la Navidad aquí”. Como tercer objetivo está la “dinamización” de plazas y calles, favoreciendo el flujo comercial.

Uno de los grandes ejes a la hora de cumplir esos objetivos serán los elementos especiales que habrá en el centro histórico, entre los que se incluye una gran novedad: una pista de hielo, que estará ubicada en la Plazuela del Conde (en la zona donde se coloca la carpa del Palabreando durante la Feria de Teatro). Según expresó Laura Vicente, esta pista “hará de Ciudad Rodrigo un lugar de referencia en el entorno”, ya que no hay ninguna localidad cercana, y tampoco en Portugal, que cuente con una instalación de este tipo, considerando Marcos Iglesias que son “lugares demandados”, y con atractivo para “niños, jóvenes y los adultos más arriesgados”.

Técnicamente, a día de hoy la instalación de esa pista no está asegurada, ya que como es preceptivo se ha sacado a licitación (el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el martes 29), pero ha habido conversaciones preliminares con empresas que están interesadas en hacerlo. Dentro de la licitación para montar la pista (la instalación deberá tener 390 metros cuadrados en total, 300 de ellos correspondientes a la pista en sí) se incluye también la colocación en la Plaza Mayor por parte de la empresa adjudicataria de un trineo de Navidad, una voladora de cadenas y camas elásticas. El precio máximo de uso de la pista de hielo será de 5€ por persona, y de los elementos de la Plaza Mayor, de 3€ cada uno.

La empresa interesada en colocar todos estos elementos deberá pagar al Ayuntamiento un mínimo de 2.000€ (será adjudicado a la que oferte más dinero), aunque el Consistorio abonará a la empresa adjudicataria hasta 7.000€ por el coste de los enganches de luz y el consumo de energía eléctrica de las instalaciones. Asimismo, el Consistorio facilitará una superficie de madera sobre la cual instalar la pista de hielo, que ayudará a dinamizar “no sólo la Plaza Mayor, sino también parte del centro histórico”, según Marcos Iglesias.

En lo que respecta a la Plaza Mayor, este año no habrá un elemento ornamental a los pies de la Casa Consistorial como en años anteriores (se ha instalado un belén a tamaño real, una estrella gigante, etc.) debido a las obras que se están realizando en el edificio (ya que ese elemento ornamental podría entorpecer la intervención). Lo que sí repetirá en la Plaza es el gran pino instalado en el centro del ágora, con la misma altura que el año pasado (ya no se considera seguro seguir haciendo que crezca).

Por otro lado, el árbol itinerante que el año pasado estuvo en el centro de la calle Madrid repetirá en el mismo lugar con la novedad de contar con decoración aportada por los escolares de Ciudad Rodrigo, dentro de una iniciativa conjunta de las delegaciones de Comercio e Infancia. Dentro de la apuesta para dar “luz a la Navidad”, en palabras de Laura Vicente, se va a ampliar ligeramente la iluminación, con novedades en la Avenida de Béjar y en el inicio de la Rúa del Sol. En los lugares que sea posible, esta iluminación contará con temporizadores, para que se apague a las 0.00-0.30 horas, “para que no haya gasto superfluo”.

En los próximos días, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo publicará un calendario completo de todas las actividades que se llevarán a cabo durante la época navideña. Como ya se sabía, el pistoletazo de salida oficial a la Navidad será el viernes 2 de diciembre, cuando se encenderá la iluminación (en concreto a las 19.30 horas).