“No quería hacerlo, si hubiera sido consciente no estaríamos aquí", declara el ‘pistolero de Garrido’

Este martes, 15 de noviembre, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Salamanca el juicio contra ‘El Pistolero de Garrido’, al que gritaron "asesino", a su llegada al edificio de la Gran Vía. Un juicio contra E.D.Y., acusado presuntamente de matar con cuatro a tiros a un hombre de 52 años y herir gravemente a una mujer de 53, que recibió dos, en el barrio de Garrido. Concretamente en la madrugada del 21 de agosto de 2021 tras cargar el arma con 11 balas, un arma que después tiró pero que fue encontrado por la policía.

Antes de comenzar el interrogatorio, el acusado ha querido perdir perdón por los hechos. “Les pido perdón a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a mi familia. Si hubiera sido consciente no estaríamos aquí. No quería hacerlo”. Sin embargo, asegura que no recuerda los hechos que tuvieron lugar en el barrio salmantino. “No lo recuerdo pero sé de lo que se me acusa, con las pruebas que me ha presentado mi abogado. No quería hacerlo”, añadía al tiempo que, en su declaración.

El día en el que ocurrieron los hechos, “recuerdo que me encontraba fatal, estuve bebiendo, me metí dos rayas de cocaína. Llevava mucho tiempo obsesionado con suicidarme…. Salí de casa para suicidarme”.

Durante el transcurso de esta primera jornada, el acusado se ha reocnocido en las diferentes imágenes que se le han mostrado y que corresponden a la noche en la que ocurieron los hechos. Sin embargo, "no" recuerda lo que ocurrió en los diferentes establecimientos en los que estuvo ni lo que ocurrió en ellos. Sobre si se acercó a la mesa en la que estaban las víctimas, "jamás me acercaría a unos desconocidos, soy muy introvertido. En mi mente hay luces y flashes".

En lo que respecta al momento en el que se produjeron los disparos, se mantiene en la misma postura. "No recuerdo", volviendo a reiterar que "lo que quería era desaparecer, dejar de existir". Sin embargo, destaca que esos hechos "es de alguien que está loco".

Peticiones de las partes

E.D.Y. está acusado de losdelitos de asesinato con alevosía, tentativa de asesinato con alevosía y tendencia ilicita de armas, un jurado popular será el encargado de juzgar al acusado. Ante estos acontecimientos, la Fiscalía pide 36 años de cárcel, 14 años de libertad vigilada, diez años de alejamiento, diez años de destierro y 472.918 euros de indemnización.

Por su aprte, la acusación particular, 41 años y 6 meses más una indemnización de casi medio millón de euros. Por su parte, la defensa ha pedido al jurado que tenga en cuenta “las pruebas” y que se ciña a las mismas, no a las palabras. “Hay que valorar que pasó por la cabeza” del acusado. “Necesita ayuda psiquiatra”.

El juicio continuará mañana con diferentes testimonios de los testigos y se prolongará hasta el próximo 18 de noviembre.

Los hechos

Los hechos se remontan a la madrugada del 28 de agosto de 2021. Las dos víctimas, en compañía de una amiga, estaban celebrando el cumpleaños de la mujer que recibió los disparos tomando unas consumiciones en una terraza de un bar. “Se acercó un hombre que quería conversar con las mujeres, ellas lo rechazaron y él las invitó a unas copas que lleva a la mesa". Detallaba Encarnación Pérez, subdelegada del gobierno, el 1 de septiembre de 2021, para añadir que en ese momento hubo una "disputa verbal sin ningún tipo de violencia".

A continuación, el varón y las dos féminas se levantaron de la mesa y se fueron en dirección a la casa de esta segunda mujer para acompañarla a casa. La dejaron y continuaron caminando.

A todo esto, el sujeto que se había acercado a ellos en la terraza, se había quedado sentado en ella pero luego los siguió "a cierta distancia. Cuando se acercan a casa de Belén el sujeto saca una pistola y dispara por la espalda, primero a él y luego a ella, ya en el suelo vuelve disparar con ánimo de rematarlos y se va de manera sosegada", relataba la subdelegada que, por otra parte, había mostrado sus condolencias con las familias de las víctimas y había destacado la "magnífica actuación de la Policía Nacional que ha detenido al autor en menos de 48 horas".