"Las pruebas son irrefutables, no así el estado mental del acusado", asegura el abogado defensor

Arístides Arias Maniega, abogado del exvigilante de seguridad y coleccionista de armas, E.D.Y., que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Salamanca por asesinar con varios disparos a un hombre y herir de extrema gravedad a una mujer, también con varias detonaciones, en la madrugada del 28 de agosto de 2021 en el barrio Garrido, ha explicado sus argumentos judiciales a los medios de comunicación.

"Nuestra posición es muy clara, los hechos son incontestables, las pruebas son irrefutables, no así el estado mental del acusado, mi cliente lleva con tratamientos desde los 13 años y a los 25 años estuvo ingresado en un psiquiatrico con un diagnóstico claro", afirmaba. En su opinión, "una persona experta en armas que dispara a un metro no falla cinco impactos, eso quiere decir mucho del estado mental de esta persona el día de los hechos". Además, añadía que una persona que quiera ocultar lo que ha hecho no actuaría como su defendido, ya que tras los hechos se iba "tranquilamente andando a su cas y tira la pistola a un contenedor, no la tira al río, no la hace desaparecer".

Por lo tanto, "la defensa se centra en el estado mental de esta persona, que no pasó el examen psicológico de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército, fue rechazado, eso dice bastante de la situación". Finalmente, el letrado apuntaba que "lo que tienen que valorar el jurado es el estado mental de esta persona, mi cliente necesita tratamiento psiquiátrico, de hecho, actualmente está en la prisión de Topas pero en la enfermería".