El III Senior extiende su racha teniendo paciencia ante River Zamora

El Senior del III Columnas completó en la mañana del domingo su objetivo de sumar 4 victorias consecutivas -la última vez que lo había hecho fue entre noviembre y diciembre de 2019, estando en Regional de Aficionados- antes de recibir el próximo sábado en Conde de Foxá al líder de la competición, San Cristóbal de Segovia, que por el momento ha hecho pleno de triunfos.

Los mirobrigenses alcanzaron esta 4ª victoria seguida frente al River Zamora, en una pista que se les atragantó el año pasado, ya que es lenta y por ende se hace difícil circular el balón con velocidad. El III Columnas intentó compensar esta circunstancia poniendo mucha intensidad en cada acción, yendo con fuerza a los choques, y lo cierto es que tuvieron una buena puesta en escena, saliendo con intensidad y metidos en el juego. Eso hizo que llegasen pronto las primeras ocasiones de peligro, pero sin acierto.

Pasados unos minutos, River Zamora se metió en el partido, igualándolo, aunque el III Columnas seguía teniendo más balón y más ocasiones. Sin embargo, llegaron algunos fallos, y en un error en la circulación, River robó el balón en su primera línea y puso el 1-0. Los mirobrigenses se pusieron un poco nerviosos, pero reaccionaron rápido, y una falta botada en el 16’ acabó en gol de Miguel, juvenil del Club que hacía en este partido su debut en 3ª.

Este tanto reforzó a los mirobrigenses y así, al minuto siguiente, se logró el 1-2, de nuevo con protagonismo de Miguel, quién envió el balón al 2º palo, donde lo empujó a gol Manu. River Zamora alcanzó las 5 faltas, con lo cual tuvieron que reducir la intensidad defensiva en lo que quedaba de primera parte, propiciando mayor superioridad mirobrigense que no se pudo transformar en más goles (tampoco se sacó ninguna falta más).

Al igual que en la 1ª parte, el III Columnas salió a la 2ª dominando, esta vez incluso con más balón, porque los zamoranos empezaron a notar el cansancio físico. Así, se fueron generando nuevamente ocasiones, pero no se consiguió aumentar la renta, y en el 24’, en una jugada embarullada, River empató a 2. A diferencia de la primera parte, esta vez el gol no afectó tanto a los mirobrigenses, y al minuto siguiente, una buena jugada colectiva fue culminada por Álex Morales batiendo al portero.

River intentó subir la intensidad, pero el III Columnas tenía cada vez más balón porque había más espacios, armando buenas jugadas colectivas con ocasiones de gol hasta que una de ellas llegó a buen puerto en el 30’, de la mano de Manu. Los locales quisieron poner un par de marchas más, pero sin rédito, de ahí que sacasen portero-jugador, que fue muy bien defendido por el III Columnas, concediendo pocos disparos. En el 35’, los mirobrigenses robaron el balón, pero en vez de disparar de primeras, Diego esperó a que el River estuviese en proceso de cambio del portero-jugador al portero para marcar un golazo desde 30 metros.

Los mirobrigenses tenían el partido en la mano, ya que el River Zamora no estaba creando peligro, y además lograban hacer posesiones largas, cerrando el partido con dos goles en los dos últimos minutos: en el 39’, Jorge robó el balón, y en vez de tirar, se fue con Asier hacia arriba, marcando éste último entrando en la portería; y en el 40’, esta vez sí Manu disparó a puerta vacía desde su área logrando marcar.

El técnico mirobrigense Fita se mostró satisfecho con el triunfo en una cancha donde el año pasado no consiguieron ganar, resaltando que no se están poniendo nerviosos ni impacientando cuando no logran abrir brecha pronto: “estamos madurando los partidos, somos más sólidos”. Fita muestra su agradecimiento a Álvaro y Miguel, que después del intenso partido de la tarde sabatina contra Laguna en la categoría juvenil, les echaron una mano ya que estaban un poco cortos de efectivos.

Como decíamos al principio, el III Senior se medirá el sábado 19 (a las 17.45 horas) a San Cristóbal de Segovia, de quién guardan buen recuerdo del último año en Regional de Aficionados, aunque los segovianos cuentan con varios refuerzos notables.