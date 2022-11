Los protagonistas del CD Guijuelo - Dépor, al habla: Mario Sánchez, Óscar Cano...

Los protagonistas del CD Guijuelo - Dépor han comparecido ante los medios de comunicación después del partido que se ha vivido sobre el césped del Municipal Luis Ramos. Por ello, gente como Mario Sánchez y Óscar Cano, técnicos de los dos equipos, han ofrecido sus impresiones. Entre tanto, jugadores como Cristóbal Gil o Toti también han hablado.

MARIO SÁNCHEZ

"El campo es un punto a nuestro favor porque estamos acostumbrados a él, pero solo con la superficie no íbamos a ganar al Dépor. El Guijuelo ha hecho muchas cosas bien. Habíamos analizado al Dépor, sabíamos que jugaba con el 4-1-4-1 y es un equipo que te hace daño por dentro. Era un buen día para protegernos con los tres centrales y hemos neutralizado bien al rival. Pepe Carmona ha hecho muy buen trabajo y Toti está muchas categorías por debajo de su nivel. Siempre hay que minimizar derrotas y victorias, pero estoy muy contento por el club y vamos a disfrutar de una ronda más de Copa. Me alegro por muchos jugadores que no han tenido los minutos que deberían y hoy han demostrado que están más que preparados. Ojalá toque el rival más ilusionante y si económicamente puede ayudar, genial. Espero que se pueda jugar en Guijuelo porque es el hogar del club. Toca disfrutar, pero con los pies en el suelo. Siempre sueñas con estos momentos y mi caso es diferente porque soy un perfil de entrenador diferente. No busco la élite".

TOTI

"Hemos disfrutados todos hoy, tanto los jugadores como la afición. El Dépor no ha traído todo lo que tenía porque está más centrado en la Liga. Hemos podido hacer bastantes goles. Coque o Santi han tenido opciones. Me gusta jugar como referencia, pero mientras juegue me es igual la posición. En banda ya no tengo la velocidad que tenía antes (bromea). El Municipal es un campo jodido y ya lo viví con el Salamanca. No es un sitio al que le guste venir a clubes como el Dépor. Nosotros no decidimos el lugar en el que jugar, pero hay que mirar por el bien al club. Lo que deseo es que toque un gran equipo".

CRISTÓBAL GIL

"Ganando se disfruta más y teníamos un rival muy duro. La recompensa se queda en casa. El gol no es mío y ha tocado en un rival, por lo que se ha envenenado mi centro al primer palo. Mario ha apostado por poner tres centrales y dos carrileros, que es algo que ya hizo contra el Rayo el año pasado y había que responder porque la Copa es ilusión. Hemos conseguido algo bonito. Quiero seguir pasando de rondas y vamos a ir adelante con ello".

ÓSCAR CANO

"No hemos estado a la altura y nos ha costado entrar. El equipo era prácticamente nuevo y nos han hecho los dos goles, por lo que no nos ha dado. Son justos vencedores y no hemos estado acertados en una competición como es la Copa del Rey. Hay que felicitar al Guijuelo y tenemos las esperanzas puestas en la Liga. Es una superficie complicada y no es excusa porque el rival se lo ha ganado en el campo. No hemos estado finos".